Ruim 100.000 stemmen op Grunneger 1000: 'Echt ongekend'

Tijdens Café Martini zei Eric Bats, één van de presentatoren van de Grunneger 1000, nog dat het erom zou spannen of de 100.000 stemmen zouden worden gehaald. Dat lukte, dankzij een enorme eindspurt. Op zaterdag alleen al werden maar liefst 20.000 favoriete nummers ingestuurd.

'De vrije stemmen zijn nog niet helemaal verwerkt, maar het is duidelijk dat we de 100.000 stemmen ruimschoots hebben gehaald', zegt Rolf Schreuder, de bedenker van de Grunneger 1000.

Met de ogen te knipperen

'Dat is natuurlijk ongekend', vervolgt Schreuder. 'Toen we de 60.000 aantikten zaten we al met de ogen te knipperen. Dat zijn cijfers waar we met Alle 50 Goud nooit in de buurt kwamen.'

De Groningse trots straalt echt af van onze lijst Eric Bats

Al te veel wil Schreuder over de samenstelling van de lijst natuurlijk nog niet prijsgeven. 'Maar de top 10 staat als een huis, waarbij de bovenkant van de lijst vooral Gronings is. Het hoogste niet-Groningse nummer is Satisfaction van The Rolling Stones.'

'De Groningse trots straalt echt af van onze lijst', vult dj Eric Bats aan. Zoals verwacht is Ede Staal dominant aanwezig. De strijd in Groningen tussen de Beatles en de Stones lijkt beslist in het voordeel van Stones. 'Ongetwijfeld een gevolg van de Stones-Expositie in het Groninger Museum'.

Eierbal! Eierbal!

Bij de 20.000 inzendingen van zaterdag, zat trouwens opvallend vaak het kersverse nummer Eierbal! Eierbal! van Duo 'Lekker Hoor', verklapte Bats zaterdagmiddag in Café Martini. Schreuder: 'Marcel Hensema vertelde me al dat hij daar mee bezig was, en ze hebben hun best gedaan om het nog voor het sluiten van de stembussen uit te brengen.'

Hij stond nog niet in de kieslijst, maar van de vrije inschrijving werd met Duo 'Lekker Hoor' volop gebruik gemaakt.

Concurrentie met Free the Biet'n?

Of er nog geen sprake was van concurrentie was tussen bieten en de eierbal, wilde Bats zaterdag nog van TikTok Tammo weten. 'Welnee', aldus de zanger, die met zijn Free the Biet'n hoge ogen gooit in de Grunneger 1000. 'Het is allebei lekker en allebei Gronings. Was het Fries geweest, dan was het wat anders geweest.'

We maken er nu een radiofeest van zeven dagen van. Een schot in de roos, blijkt wel Eric Bats

TikTok Tammo droeg overigens En Steeds Weer Huil Je van Lucas & Gea aan als zijn favoriet. 'Dat is zelfs mijn ringtone', verklapte hij. Rik Baptist van Wat Aans! koos voor een nieuwer nummer als zijn nummer één: If I Tell You van de pas ontdekte volkszanger René le Blanc. Ook Jan Boelo Drenth koos voor een niet-Gronings nummer: Bitter Sweet Symphony van The Verve.

Nieuw bij RTV Noord

De Grunneger 1000 is nieuw bij RTV Noord. Tot vorig jaar zond de omroep op oudjaarsdag jaarlijks Alle 50 Goud uit. De coronacrisis bracht de redactie op het nieuwe festijn.

'Alle 50 Goud was een prachtige show, vaak op locatie. Dat kan nu natuurlijk niet. Bovendien is het maar een middag per jaar. Nu maken we een radiofeest van zeven dagen van. Een schot in de roos zo blijkt wel uit de reacties', zegt Bats.

Je hoort de Grunneger 1000 vanaf eerste kerstdag tot en met oudejaarsdag 2020 op Radio Noord.

