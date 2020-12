Honderden donaties en giften voor familie uit Wedde na fatale woningbrand

Bij de woningbrand aan de Lageweg kwam Quincy (12) om het leven. Vader Martin (40) raakte zwaargewond bij de brand. Begin deze week startten twee inzamelingsacties om het gezin te ondersteunen.

Carmen en Chrissy zijn overdag en in de avond aan het bakken om de bestellingen te kunnen leveren (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Carmen en Chrissy zijn ook dit weekend keihard aan het werk om kniepertjes te bakken. ‘We hebben het heel druk’, zegt Chrissy. ‘Zelf zijn we de hele dag en avond aan het bakken.’

Dat is wel heel veel om zo te maken met ons tweeën Carmen - startte samen met vriendin Chrissy een inzamelingsactie

Afgelopen maandag begonnen ze met hun inzamelingsactie: de verkoop van kniepertjes waarbij de opbrengsten ten goede komen aan de familie Nobbe en de buren die ook getroffen zijn.

Al bijna zevenhonderd kniepertjes zijn besteld: ‘Dat is wel heel veel om zo te maken met ons tweeën’, dacht Carmen toen ze het aantal bestellingen zag oplopen. ‘We zijn nu vooral op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen’, vertelt Chrissy.

'HELP A.U.B'

Aan de rand van het dorp is Weddenaar Gesina Nobbe ook begonnen met een inzamelingsactie. Ze heeft een flyer gemaakt waarop de woorden: ‘HELP A.U.B’ eruit springen. Met grote rode letters staat het op het stuk papier. De hoeveelheid reacties op de inzamelingsactie waren overdonderend.

‘Met deze inzamelingsactie willen we ze kracht geven om door te gaan’, vertelt Nobbe die de actie is begonnen. Ze is overigens geen familie van het getroffen gezin. 'Iedereen hier in Wedde huilt en heeft verdriet om wat er hier in Wedde is gebeurd', licht ze toe.

'Iedereen hier in Wedde huilt en heeft verdriet om wat er hier in Wedde is gebeurd', vertelt Gesina Nobbe. Ruim 200 foto’s van huisraad zijn de afgelopen dagen binnen gekomen. ‘De familie kan uit die foto’s kiezen wat ze nodig hebben’, aldus Gesina Nobbe.

Ik vind het fantastisch hoe de mensen te hulp schieten Gesina Nobbe - startte een inzamelingsactie

Gesina Nobbe begrijpt wel waarom er zoveel belangstelling is voor de inzamelingsacties: 'Mensen willen de familie Nobbe steunen in hun verdriet', zegt ze. 'Ik vind het fantastisch hoe de mensen te hulp schieten.'

De inzamelingsactie voor de kniepertjes loopt waarschijnlijk nog door tot 12 december. Ook huisraad kan gedoneerd blijven worden totdat de familie voldoende keuzemateriaal heeft.

Lees ook:

- Vriendinnen zamelen geld in voor gezin uit Wedde dat dochter (12) verloor bij brand

- Slachtoffer woningbrand was 12-jarig meisje; vader zwaargewond (update)