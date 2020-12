Warming-up: AZ - FC Groningen

Het zal vanmiddag waarschijnlijk niet over het aanstaande basisdebuut van Tomas Suslov gaan. De Slowaakse international mag wellicht voor het eerst sinds zijn komst naar FC Groningen vanaf de aftrap beginnen. Het meest zal er worden gesproken over het ontslag van Arne Slot. De oefenmeester van AZ, die uitstekend bezig was, sprak achter de rug van de Alkmaarders met Feyenoord, wat hem zaterdag zijn ontslag opleverde.

Een dag voor de wedstrijd met FC Groningen dus. De vraag is hoe het team van AZ daarmee omgaat en of het zijn weerslag op het team heeft.

De vorm: FC Groningen

Het grootste nieuws bij FC Groningen deze week was dat Arjen Robben dit kalenderjaar niet meer in actie komt voor de Trots van het Noorden. De Bedumer had de hoop uitgesproken om, als alles goed zou gaan, in december misschien nog één of twee keer mee te kunnen doen. Vanwege kuitklachten gaat daar nu definitief een streep doorheen.

Alessio da Cruz verliet vrijdagochtend de training met een hamstringblessure. Zelf gaf de grillige aanvaller aan dat het dezelfde blessure was waarmee hij eerder ook al een aantal weken aan de kant stond. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig deze blessure is en of hij er vanmiddag bij kan zijn. FC Groningen trainer Danny Buijs kiest er derhalve waarschijnlijk voor om Tomas Suslov rechts in de aanval op te stellen. Dat gaat ten koste van Jöel van Kaam.

De vorm: AZ

AZ is op het veld de laatste tijd uitstekend bezig. De Alkmaarders verloren nog geen eredivisieduel en speelden afgelopen donderdag knap gelijk bij Napoli, waarbij er zelfs meer in het vat had gezeten. Maar de situatie bij AZ is sinds zaterdag dus compleet anders, door het ontslag van Slot. Pascal Jansen maakt het seizoen als hoofdtrainer af. Een profcarrière heeft de nieuwbakken coach van AZ niet gehad, maar hij is al wel sinds 2018 aan AZ verbonden als assistent-trainer.

FC Groningen en AZ hebben momenteel evenveel punten, maar AZ speelde een wedstrijd minder. De Alkmaarders scoorden wel tien keer meer dan de Trots van het Noorden, maar kregen tevens twee doelpunten meer om de oren. Wie dit seizoen aan AZ denkt, zal voornamelijk alle gelijke spelen eruit halen. Waarbij het gelijkspel tegen Sparta (4-4) het meest in het oog springt.

Waar moeten we op letten?

Normaal gesproken vult iedereen in de voorspelling een overwinning voor AZ in. De Alkmaarders doen het zoals gezegd goed, hebben nog niet verloren en zijn met een ijzersterke reeks bezig. Toch hoeft FC Groningen niet kansloos te zijn. Buijs heeft de afgelopen tijd bewezen dat hij tactisch zeer kundig onderlegd is. Zo won FC Groningen van Ajax, werd er een prima eerste helft tegen Feyenoord op de mat gelegd en konden Vitesse en Willem II er tegen de Trots van het Noorden ineens niets meer van.

Vorig zoen speelde FC Groningen één van z'n betere wedstrijden van het seizoen tegen AZ, met een uitblinkende Sam Schreck. Dat hij destijds speelde had te maken met ‘transferstress’ van Ritsu Doan, maar toch. Vandaag mag Suslov het dus vanaf het begin laten zien en dat zal niet zonder reden zijn. Buijs heeft vast weer iets bedacht.

Historie

AZ en FC Groningen speelden 31 keer eerder tegen elkaar in Alkmaar. De ploeg van Buijs won daarvan slechts vier keer. Elf keer werd het gelijk en zestien keer bleven de punten in Alkmaar.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zondagmiddag live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. AZ – FC Groningen begint om 14.30 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 14.00 uur.

Niiwino Geertsema presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Martin Drent is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Arjen Robben is geblesseerd en Alessio da Cruz heeft hamstringklachten.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Gudmundsson, van Hintum, Itakura, Dankerlui, Matusiwa, Daniël van Kaam, Joosten, El Messaoudi, Suslov en Strand Larsen.

Lees ook:

- Beste seizoenstart in tien jaar tijd voor FC Groningen

- Wouter Gudde: 'Er hangt een heel donkere wolk boven ons'