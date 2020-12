Servië houdt Abbingh in toom, Oranje hard onderuit

De Nederlandse handbalsters hebben de eerste wedstrijd op het EK in Denemarken verloren. Servië speelde Oranje in de tweede helft compleet aan flarden. De eindstand was 29-25.

Het laatste moment in de wedstrijd was tekenend. Lois Abbingh mocht in de laatste seconde nog een vrije bal nemen, maar deed geen poging meer de bal op doel te schieten. De Groningse besefte dat de wedstrijd al lang en breed gespeeld was. Voor rust scoorde ze vier keer, waarvan twee keer uit een strafworp.

Abbingh aan banden gelegd

In de tweede helft werd ze volledig aan banden gelegd door de Servische verdediging. Het lukte haar daardoor ook niet om haar ploeggenotes waarmee ze vorig jaar wereldkampioen werd aan te sporen. Abbingh kreeg bij de stand 24-25 via een strafworp een kans op de gelijkmaker. De overtuiging miste bij de anders zo trefzekere speelster vanaf zeven meter.

Servië profiteerde en vergrootte het verschil naar twee punten. Een voorsprong die het team niet meer uit handen gaf. In de fase daarvoor was de wedstrijd volledig gekanteld door zeven doelpunten op rij van Servië. Minutenlang slaagde Oranje er niet in om te scoren.

Overtuiging in tweede helft weg

Na dertig minuten spelen leek Oranje op een overwinning af te stevenen. Het stond 15-9 bij rust. Nederland speelde met overtuiging en veel energie. Daar was in de tweede helft weinig van terug te zien. Cirkelspeelster en aanvoerder Danick Snelder was topscorer met vijf treffers. Ook zij kwam niet meer tot scoren in de tweede helft.

Nederland komt zondag in actie tegen Kroatië. Deze wedstrijd is al cruciaal voor het verdere verloop van het toernooi. Alleen bij winst behoudt het team goede kans op plaatsing voor de hoofdronde.