Blauwestad stevent af op recordverkoop in 2020: 'We hopen dat de notaris het aankan'

En dan zijn er ook nog tientallen opties genomen door mensen die interesse hebben in een huis in Blauwestad. De opties moeten komend jaar verzilverd zien te worden. Blauwestad is - eindelijk, zullen ze bij de provincie denken - booming.

Moeizame geschiedenis

Het zag er jarenlang namelijk niet zo rooskleurig uit voor Blauwestad. In 2010 verscheen een vernietigend rapport dat stelde dat het project nooit kansrijk zou zijn geweest. Van 2011 tot 2014 is het aantal verkochte kavels op twee handen te tellen. Er zitten daadwerkelijk jaren bij zonder enige verkoop. De provincie moet miljoenen afschrijven op het project.

Ik had er toen wel met hoofdpijn gezeten denk ik Tjeerd van Dekken - gedeputeerde

Vanaf 2016 komt de ommekeer, als er ook projectmatige bouw wordt toegestaan tot 200.000 euro. Het trekt een nieuwe categorie mensen naar het Havenkwartier, dat zich daardoor rap ontwikkelt. Maar zo goed als dit jaar ging het nog nooit met Blauwestad.

Notaris kan het nauwelijks aan

Tjeerd van Dekken is in het provinciebestuur verantwoordelijk voor Blauwestad. Hij kan een lach niet onderdrukken als hij het vergelijk maakt tussen de drukte voor de notaris vijf jaar geleden en nu. 'De notaris kan het nauwelijks aan', zegt hij. 'Dat is echt waar. We hopen dus dat we de zeventig halen. Het is een enorm succes dit jaar.'

Hoe anders was dat een vijftal jaren geleden. 'Als ik toen gedeputeerde Blauwestad was geweest, dan had ik er met hoofdpijn gezeten denk ik.' En terecht wellicht, want het project kostte de provincie handen vol geld. Maar hoofdpijn is op dit moment niet aan de orde bij Van Dekken. 'Ik ben er echt heel blij om, want het is goed voor de regio en het gebied er omheen. Het trekt mensen van buiten aan en dat is weer goed voor de lokale economie.'

Leegte gevuld

De bewoners van het eerste uur zien Blauwestad intussen groeien. Hans Hölscher woont sinds 2007 al in Blauwestad en is voorzitter van de bewonersbelangenvereniging. 'Ze noemden ons de pioniers', blikt hij terug op dertien jaar geleden. 'Het is goed dat de leegte wordt gevuld met woningen en dat hier aardige mensen komen wonen. Wij als bewoners hebben daar ook belang bij.'

Het gaat alleen maar een groter succes worden Tjeerd van Dekken - gedeputeerde

Zelf woont Hölscher in Het Riet, een van de eilanden. De ontwikkeling is daar niet zo spectaculair als in bijvoorbeeld het Havenkwartier. Toch is ook zijn omgeving door de jaren geleidelijk getransformeerd. 'In het begin zaten we hier in the middle of nowhere', vertelt hij. 'We hadden alle ruimte voor onszelf. Nu is Het Riet een wijk op zich.'

Nog meer mensen

Bij de provincie zijn ze er van overtuigd dat de positieve ontwikkeling van Blauwestad nog wel even door blijft gaan. 'Ik denk dat het nog meer mensen zal aantrekken', zegt Van Dekken. 'Mensen willen weten wat voor gebied dit is. We gaan als provincie hier ook meer doen met de vrijetijdseconomie. Het gaat alleen maar een groter succes worden.'

'Zeventig kavels in één jaar. Dat is toch fantastisch?'



