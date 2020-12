Gemeente tevreden over sinterklaasdrukte: 'Maar maatregelen blijven van kracht'

In de weken naar kerst houdt de gemeente een vinger aan de pols in de binnenstad. 'De genomen maatregelen blijven dan ook van kracht', zegt Van 't Hooft.

Bezoek verspreidt zich meer

Ze doelt daarmee op de inzet van boa's en belijning om loopstromen aan te geven. 'Ook de oproep om gespreid en alleen te komen winkelen blijft van kracht.' Dat laatste heeft volgens Van 't Hooft effect. 'Je ziet dat de markt op vrijdag wat drukker bezocht wordt, wat zorgt voor minder bezoekers op zaterdag.'

Winkeliers zetten zelf ook stewards in

De gemeente werkt bij het verspreiden van de drukte nauw samen met de Groningse winkeliers.

'De City Club zet zelf ook stewards in en er is regelmatig overleg.' Het is volgens Van 't Hooft moeilijk te voorspellen hoe de komende weken verlopen, als de kerstinkopen worden gedaan. Het weer speelt volgens haar ook mee. 'Als het gaat regenen, zal het minder druk worden. We houden het de komende tijd daarom goed in de gaten.'

De oproep voor de komende weken blijft volgens de gemeente dan ook: 'Kom niet allemaal op zaterdagmiddag, kom alleen en ga daarna direct weer naar huis. Ook is het verstandig om meer in de buurt te winkelen. Dat hoeft niet allemaal in de binnenstad.'

