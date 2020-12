Ede was de commandant van een kanon in aflevering 23 van de podcast Credo

David van Dijk over zijn tijd met Ede in het leger (Foto: Rolf Schreuder/RTV Noord)

'Hai was stukscommandant van ain kanon mit n stuk of zes mannen onder zuk'. Dat vertelt gepensioneerd gemeenteambtenaar David van Dijk uit de Stad in aflevering 23 van Credo, de podcast over het leven van Ede Staal.

Van Dijk was in de jaren zestig gelegerd in de kazerne in Assen. Hij was daar de kamergenoot van Ede.

't Was wel n beetje vrumd. n Stukscommandant was voak n technische man, mor Ede haar al gain technische achtergrond. Hai was leroar. Mor t was wel n fanatieke stukscommandant'.

Aans as aans

In zijn diensttijd leerde hij Ede beter kennen. Op de kamer in het hoofdgebouw van de kazaerne hadden ze echte bedden met matrassen, terwijl de gewone soldaten op strozakken sliepen. Na een dag werken werd er altijd even een praatje gemaakt op de kamer.

'Mit Ede was t toch aans as aans. Hai was twij joar older en hai was ducht mie ook al traauwt en ik doch dat ook al n kind haar. En din was e ook nog leroar Engels. En wie wadden nog mor van dij jongknuppels. Hai was echt al wat older'.

Twijduustern en twilight

Ede vertelde toen al over zijn liefde voor taal en dat hij wilde promoveren over het verwantschap tussen het Gronings en het Engels. Ede zag veel verbanden tussen beide talen.

'Ede haar doar ook mooie voorbeelden van. n Engelsman zegt as e t over schemern het twilight. En wie Grunnegers zeggen din twijduustern. Of mit beschuit. Mien opa zee din altied twijbakken as e t over beschuit haar en de Engelsen nuimen t twobake. Mit dat soort veurbeelden kwam Ede dou al mit. Ik doch hou komt die man derop', verbaast David van Dijk zich daar nog steeds over.

Dit en andere bijzondere anekdotes over Ede in de nieuwe editie van Credo.

Waar te beluisteren?

Inmiddels zijn er dus 23 afleveringen van Credo te beluisteren. Tweewekelijks verschijnt een nieuwe editie van Credo.

Beluister hieronder aflevering 22 van Credo:

of via rtvnoord.nl/podcasts en/of via Spotify.

Meer afleveringen?

Wil je meer afleveringen horen? De podcast Credo, het leven van Ede Staal, is hier op de website van RTV Noord te vinden, maar ook rechtstreeks via Spotify, Apple Podcast en Google Podcast te beluisteren. Op die manier kun je waar en wanneer je wilt op jouw moment een of meerdere afleveringen luisteren.

Klik op abonneren als je automatisch op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen.

Andere podcasts

Ook geïnteresseerd in andere podcasts van RTV Noord? Volg dan De Koffiecorner, de wekelijkse podcast over de Groningse sportwereld (Spotify, Apple Podcasts, Youtube) of Turbulente Tijden, een documentaireserie over het omstreden windmolenpark N33 (Spotify, Apple Podcast, Google Podcast).