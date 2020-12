Live nabeschouwing: Groningen buigt achterstand om in zege tegen AZ

De Groningers legden vorig weekend tegen Willem II opnieuw een goede wedstrijd op de mat. Verdedigend werd er nauwelijks iets weggeven en het doelpunt van El Messaoudi bleek genoeg voor de drie punten. Met de achtste plek, zeventien punten uit tien duels, doet de ploeg van coach Danny Buijs prima mee in de subtop van de Eredivisie.

Ontslag Slot

AZ heeft hetzelfde aantal punten, maar ook nog een duel in te halen. Daar zal het voorlopig weinig over gaan want gisteren ontsloeg de club hoofdcoach Arne Slot. De oefenmeester lijkt op weg te zijn naar Feyenoord, voerde hierover gesprekken waarvan de directie niet op de hoogte bleek te zijn. Reden voor de directe ontbinding van zijn contract. Dit laat ongetwijfeld zijn sporen na in Noord-Holland, benieuwd hoe de spelersgroep hier vanmiddag mee omgaat. Assistent Pascal Jansen staat tot het einde van dit seizoen voor de groep.

Livestream

Vorig seizoen eindigde de ontmoeting tussen deze beiden ploegen in een doelpuntloos gelijkspel. Zet FC Groningen de prima reeks van de laatste weken voort of zorgt AZ ervoor dat de punten in eigen huis blijven? Volg het duel via onderstaande livestream:

Foto: RTV Noord (Foto: )

Duel tussen AZ en FC Groningen is begonnen. Suslov start in de basis bij de FC, hij vervangt Joël van Kaam. FC Groningen verder ongewijzigd ten opzichte van het gewonnen duel tegen Willem II.

De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Midtsjø die Gudmundsson neerlegt op twintig meter van de goal van AZ. Vrije trap van El Messaoudi levert niets op. Hoekschop resteert, Bizot bokst weg.

Kwartier gespeeld, nog geen grote kansen gezien. Voor beide doelen gebeurt voorlopig te weinig.

AZ komt in de 21e minuut op voorsprong. Een corner komt voor, Martins Indi kopt richting het vijfmeter gebied. Koopmeiners is er als eerste bij en werkt binnen.

Eerste grote kans namens FC Groningen is voor Strand Larsen. De Noorse spits haalt venijnig uit, Bizot brengt redding. Half uur onderweg, 1-0 voor AZ.

Uitstekende tackle Matusiwa, zet net op tijd een tackle in voordat Boadu kon inschieten.

Het is rust in Alkmaar. AZ staat op voorsprong door de treffer uit een corner van Koopmeiners. Groningen liet alleen een gevaarlijk schot van Strand Larsen noteren in aanvallend opzicht.