El Messaoudi: 'De rode kaart van Midtsjø was het kantelmoment'

'In de eerste helft hebben we te weinig gecreëerd, dat ging in de tweede helft beter,' aldus de maker van de Groningse doelpunten. 'Die eerste rode kaart voor AZ was een sleutelmoment. Met elf tegen tien heb je nog meer het gevoel dat je alles moet doen om te scoren.'

Trots en blij

'Bij de eerste goal was het schot van Patrick Joosten. Ik kon die bal op het laatste moment nog van richting veranderen. Ik zag de linkerhoek vrij toen ik 1-2 maakte. Ik ben blij en trots op mezelf, maar we zijn nog maar in december. De focus gaat nu op de rest van het seizoen. Nu hebben we nog niets,' besluit een realistische El Messaoudi.

Goed gespeeld

Azor Matusiwa speelde wederom een ijzersterk duel. 'Ik heb een goede wedstrijd gespeeld denk ik,' vertelt de verdedigende middenvelder. 'Ik kwam in mijn kracht, won de duels. Hierdoor kreeg ik meer vertrouwen in mijn eigen spel, aan de bal.'

Belangstelling

De belangstelling voor hem zal toenemen. 'Ik heb daar nog niets van meegekregen, maar snap dat er interesse is. Natuurlijk wil ik een stap omhoog maken naar een sterkere competitie, maar ik denk dat het in de winterstop nog niet de juiste tijd is voor mij. Ik vertrek liever in de zomer zodat ik ook de hele voorbereiding kan meemaken,' aldus Matusiwa.

Opvallend

Coach Danny Buijs snapt dat Matusiwa opvalt. 'Hij zit bij mij aan de ketting, tot komende zomer,' lacht Buijs. 'Dan is hij niet meer te houden als hij zo doorgaat. Sommige mensen waren aan het begin van het seizoen verbaasd dat hij de aanvoerdersband kreeg. Nu is dat wel duidelijk denk ik.'

Verdiende zege

Buijs vond de overwinning van zijn ploeg op AZ verdiend. 'Ik baalde heel erg van de tegengoal uit een corner. Dat mag gewoon niet, daarmee speel je hun in de kaart. Toch moet ik de groep en een enorm compliment geven over hoe ze de rug gerecht hebben. Ik zie al weken een team dat op zoek gaat naar de overwinning, ziel en zaligheid geeft voor de club. Dat is mooi om te zien.'

