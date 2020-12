Door de mand: Kees Vlietstra spreekt een aardig woordje over de grens

Zaterdagochtend. 'O, leuk hoor pap. We hebben wel gelachen', antwoordt jongste zoon op mijn vraag hoe zijn corona logeerpartijtje in Peize was. Had niet anders verwacht. Zit wel humor in dat team. 'En alleen hoe heet-ie ook alweer, dinges, ging eerder weg, die moest vandaag werken.'

Ik kijk mijn zestienjarige puber aan. Hij kijkt op zijn mobiel. 'Wordt het niet eens tijd dat jij ook gaat werken?', vraag ik hem. Stom, gesloten vraag. Antwoord komt dan ook waar ik al bang voor was. 'Nee.'

Toch kijkt hij even op van zijn mobiel. 'Weet je dat Achmed uit mijn klas gesolliciteerd heeft bij de Aldi? Hij heeft de baan niet gekregen. En weet je waarom niet pap?' Schouderophalend denk ik aan discriminatie maar zeg niks. Zoonlief geeft zelf het antwoord: 'Achmed kreeg de vraag van zo'n mannetje of hij ook een beetje Engels kon spreken. En weet je wat Achmed antwoordde? Just a Lidl.'

Ja, het was ook een sportweek van Just a little. Na afloop van Liverpool-Ajax gaf Ajax coach Erik ten Hag in een interview met de Engelse televisie blijk dat hij de Engelse taal just a litlle bit beheerst. Was daardoor zo'n lief gesprek. Had met Erik te doen. Mijn gedachten dwaalden af naar mijn mondeling examen Engels op het Werkmancollege. I came not out of my words until the teacher puts the book (the secret diary of Adrian Mole, aged 13 3/4) aside and starts asking questions about the semi final of the Europa Cup Real Madrid-PSV from the night before. I was like a fish in the Helperdiepje. And I got a good result from the teacher. Just like PSV.

Zaterdagmiddag. Na de training van Talent TeamNL Korfbal op Papendal rij ik samen met mijn broertje, mondkapjes voor, weer richting Groningen. Het Radio 1-journaal meldt dat AZ-coach Arne Slot is ontslagen. Arne was een beetje aan het vreemdgaan. De kroonprins van het Nederlandse trainersgilde flirtte volgens AZ in het geheim met Feyenoord. Alle bespiegelingen die volgden (of Feyenoord een sportieve verbetering is ten opzichte van AZ, of Arne transparant is geweest, of AZ niet te snel heeft gehandeld) waren niet aan ons besteed. Geen woorden van Arne, geen daden van Feijenoord.

Kernvraag voor ons was natuurlijk wat het ontslag van de coach van AZ zou betekenen voor de kansen van onze FC. Een dag later staat namelijk AZ-FC Groningen op het programma. Ik denk dat we met 2-1 gaan winnen. Broertje zegt niks. We begrijpen elkaar zonder woorden. Just a little bit door de mondkapjes.

Vanaf Hoogeveen luisteren we naar Radio Noord, Café Martini. Tof programma. Het Martini Mysterie is ons favoriete item. Aan de hand van cryptische aanwijzingen moeten de luisteraars een bekende song raden. Meestal hebben we het bedoelde versje al na één tip goed geraden. Ook hier hebben we weinig woorden nodig. We bellen echter nooit naar de redactie om het goede antwoord door te geven. Als coaches zijn we er niet voor ons zelf, ook hier geldt: spelen en laten spelen.

Bij Assen denk ik aan mijn eerste betaalde coach job. Eind jaren 90. Korfbalvereniging Asko aan de Houtlaan. Mooie tijd. Veel van mijn toenmalige assistent geleerd. Rooie Harry Popken was Askoviet en cultuurbewaker. Zo moesten we met de staf na de woensdagtraining verplicht een biertje drinken omdat de week doormidden was. En na een gewonnen wedstrijd was het standaard antwoord van Rooie Harry op de vraag of hij nog een biertje wilde: 'Och kerel. Even geen bier meer voor mij. Heb al zoveel op. Doe mij maar even een frisje. Een wit wijntje ofzo.'

En ook al wist ik dat dit antwoord kwam, ik bleef het vragen. Gevalletje elkaar het podium geven waarop je uitblinkt. In en met eigen woorden.

Zondagmiddag. De FC wint in een tumultueus duel met 2-1 bij AZ. Coach Buijs heeft na afloop prachtige woorden voor de wekelijkse uitblinker, zijn aanvoerder Azor Matusiwa. Wat collega Buijs vooral siert is dat hij niet achteraf zijn gelijk probeert te halen dat toevallig hij hem aanvoerder heeft gemaakt. Coach Buijs is welbespraakt en heeft geen grote smoel.

Zondagmiddag, na afloop van AZ-FC Groningen. We stappen in de auto naar Engelbert. Op de bijrijdersstoel ligt een mondkapje. Een oranje. 'Hé pap, gaaf. Heb je nu ook al een mondkapje van TeamNL? Waarom is dat ding zo groot? Laat maar. Zie het al. Dan past dat ding tenminste om je grote smoel.'