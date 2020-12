Kerstboom Grote Markt is gearriveerd: 'Nu moet hij gaan shinen'

De kerstboom kwam per dieplader op de Grote Markt (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

De achttien meter hoge kerstboom die de komende weken de Grote Markt in Groningen siert, is daar aangekomen. Dinsdag worden de lampjes erin gehangen.

Afgelopen vrijdag werd de boom uit een tuin in Bellingwolde gehaald. Tijdens het weekend 'logeerde' de boom op het terrein van transportbedrijf Wagenborgen. Maandagochtend arriveerde hij met een speciaal transport met een dieplader en kraan op de Grote Markt.

'Geen vuiltje aan de lucht'

'Het viel mee deze keer, we zijn er veilig gekomen. Geen vuiltje aan de lucht', zegt chauffeur Roelof Dijk. 'We moesten volgens de vergunning om 06.00 uur van de weg af met de lading, dus we waren er op tijd bij.'

De boom werd met behulp van de kraan vastgezet in een put op de plek waar hij de komende weken staat: pal voor het Grand Theatre en De Drie Gezusters. 'En dan moet hij weer gaan shinen', zegt Louis van der Tuin. Hij is door de Groningen City Club aangewezen om alles in goede banen te leiden.

Andere plek

De boom stond afgelopen jaren recht voor het Stadhuis, maar staat nu iets verderop. 'Een andere plek, maar het werk blijft hetzelfde. Morgen beginnen ze met de lampjes erin te hangen, uiterlijk woensdagmiddag gaan ze branden.'

Vanwege de coronamaatregelen is er geen officieel moment van gemaakt. Of, in de woorden van Van der Tuin: 'Het wordt geen gezellige boel zoals andere jaren'.

Lees ook:

- De kerstboom voor de Grote Markt is gekapt: 'Hij is zo groot!'