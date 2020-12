Janneke Vos als kok in populaire Roemeense tv-show: 'Ik doch, ik moak mous'

En zo maar is Janneke Vos de ster in een van de populairste kookprogramma’s op de Roemeense televisie. ‘Vosje’ dingt als kok mee in de zoektocht naar het lekkerste gerecht van Roemenië. En dat doet ze met het oer-Groningse stamppot mous.

De voormalig RTV Noord-medewerker woont met haar man Ad al jaren in het Roemeense Oarba de Mures. Van de zomer werd ze uitgenodigd om mee te doen aan ‘Chefi la Cutite’ (de chef van de messen). Dat is een programma dat qua populariteit en qua stijl ergens hangt tussen onze Heel Holland Bakt en het Engelse Masterchef.

Eerder op de Roemeense tv

Dat Vos mocht meedoen was te danken aan een eerder optreden op de Roemeense tv. ‘Ik denk dat ik nog in een of andere kaartenbak zat van de tv-zender Antena. In 2008 deden Ad en ik mee aan een spelprogramma rondom het EK voetbal'.

'Nederland moest toen tegen Roemenië voetballen en daar hadden ze een show omheen gebouwd met een spel tussen een Nederlands team en een Roemeens team. Dat hadden ze kennelijk onthouden.’

'Hij dacht dat het onkruid was'

De geboren Damster zei meteen ja op de uitnodiging. Ze moest drie gerechten opgeven, waar de productie van het programma dan een keus uit ging maken. ‘Ik doch vot aan stamppot mous en dat is ‘m ook nog worden.’

Dus toog ze met haar boerenkoolplanten, spekjes en een Gelderse rookworst naar de tv-studio van Antena. ‘Dat was was heel grappig. Want de boerenkoolplanten komen uit de tuin van een Nederlandse vriendin uit Exloo die bij mij in het dorp woont in Roemenië. De Roemeense tuinman wilde de planten al uit de tuin trekken omdat hij dacht dat het onkruid was.’

Vooral dat fladderakje viel bij een van de juryleden enorm in de smaak Janneke Vos

Gestampte muizen

In Roemenië kennen ze dus helemaal geen boerenkool, laat staan onze stamppot mous en dat viel ook meteen op bij de jury. ‘Eentje dacht dat het gestampte muizen waren en een ander dacht dat het een mengeling was van broccoli en andijvie.’

In de studio waren drie keukenblokken opgesteld, waarin drie kandidaten een uur de tijd kregen om hun gerecht te maken. ‘Ik dacht eerst nog aan snert. maar daar heb je veel langer dan een uur voor nodig. Vandaar ook de keus voor boerenkool.’

Nadat het uur voorbij was en de Groningse alleskunner haar zwarte kookschort mocht afdoen, moest de jury een oordeel vellen. Vos had haar stamppot mous gelardeerd met zilveruitjes, Groningse mosterd, zelfgemaakte peren van haar man Ad en de oer-Groningse drank Fladderak. ‘Vooral dat fladderakje viel bij een van de juryleden enorm in de smaak.’

Primetime

De juryleden beoordeelde de gerechten met glazen messen. Eén mes betekent niet slecht, je hebt je best gedaan. Twee messen, dan ben je echt goed bezig en drie messen is uitzonderlijk goed. Hoe veel messen Vos kreeg mag ze niet zeggen.

De hele afloop van de show met liefst tweehonderd deelnemers is namelijk nog strikt geheim. Pas in het voorjaar wordt het uitgezonden. ‘Ja man, het is echt een spektakel. Drie dagen achter elkaar ‘s avonds op primetime. Van half negen tot kwart voor twaalf. Dat is toch geweldig.’

Oosterwijtwerd

Kan ze toch niet stiekem even voor ons Groningers een tipje van de sluier oplichten? ‘Nee dat kan echt niet. Ik heb nog wel wat foto’s van de uitzending en van het gerecht dat ik gemaakt heb. Maar zelfs die mag ik niet vrijgeven.’

Momenteel is Janneke Vos in Nederland. Komende zondag doet ze wintervertellingen in de Boerderij in Oosterwijtwerd. ‘Maar dat wordt nog spannend. Als Rutte morgenavond strenge maatregelen gaat afkondigen, kon het wel eens helemaal niet doorgaan.’