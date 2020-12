NOM verkoopt aandelen Catawiki met 10.000 procent rendement

Bij Catawiki is het bericht met gejuich ontvangen: het Britse investeringsfonds Permira steekt 150 miljoen euro in de Asser online veilinghuis. Het is feitelijk een overname. Ook bij de investeerders van het eerste uur, onder andere de NOM, kan de champagne worden ontkurkt: ze kunnen de aandelen verzilveren. Ze worden nu beloond voor hun inzicht in de mogelijkheden van het bedrijf. En de durf om er kapitaal voor beschikbaar te stellen.

'10.000 procent rendement'

Investment manager Jeroen van Onna van de NOM was er vanaf het begin bij betrokken. Hij wil niet zeggen hoeveel geld de NOM destijds in Catawiki stak. Wel het rendement dat er nu mee wordt gemaakt. '10.000 procent', zegt Van Onna. 'Dat maakt het de meest succesvolle investering van de NOM ooit.'

De NOM heeft een belang van iets minder dan tien procent in Catawiki. Dat loopt terug naar iets minder dan één procent.

Tientallen miljoenen euro's

Een ruwe inschatting makend, zou het kunnen gaan om tientallen miljoenen euro's die de NOM nu aan de bankrekening kan toevoegen. Destijds, in 2010, trok de NOM op met andere investeerders als het Nederlandse durf investeerdersfonds Peak Capital en een paar andere partijen. Ze stortten ongeveer een miljoen euro in de kas van Catawiki. Als de NOM daarvan 300.000 euro voor haar rekening nam, is het nu 30 miljoen euro rijker. Maar van Onna heeft het liever niet over bedragen.

Alleen maar verlies in eerste elf jaar

Wel over de ontwikkeling van Catawiki tot wat het nu is. Begonnen op een zolderkamer door twee oprichters die online vooral stripboeken bij opbod wilden verkopen, is het bedrijf met 650 werknemers nu een van de grootste Drentse werkgevers. Verwonderlijk is dat er in de eerste elf jaar alleen maar verlies werd geboekt. Maar investeerders hielden de moed er in door de ongebreidelde groei. Pas in dit jaar schrijft Catawiki zwarte cijfers.

'Assenaren in goede handen'

Van Onna heeft bewondering voor de nieuwe investeerder. 'Ik heb me verbaasd over de voorbereiding van Permira op de investering. Ze hadden nog vóór duidelijk was dat Catawiki in de etalage stond, al een analyse gemaakt van het bedrijf. Ik ben onder de indruk van hun uitgebreide kennis. Dat is van toegevoegde waarde.' Voor hem is duidelijk dat de Assenaren in goede handen zijn gekomen. 'Maar we hebben als NOM ook vastgesteld dat onze rol er op zat bij Catawiki nadat het deze omvang heeft en winstgevend is gemaakt.'

Behalve voor trouwe investeerders, is er bij de overname ook een beloning voor trouw personeel. Wie langer dan een jaar in dienst is, heeft aandelenopties gekregen. Die kunnen ze nu verzilveren.

