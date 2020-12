Duurzaamheid en oog voor de wereld staan voorop bij online drankhandel

Frank (49) en Monique (48) kennen elkaar uit de studietijd begin jaren negentig in Arnhem. Frank kwam na zijn HEAO-tijd via Scapino in Assen terecht en werkte daarna jaren bij drankenhandel Square aan het Jozef Israëlsplein in Stad.

Daar deed Hofstede ruim tien jaar veel ervaring op. ‘Ik ben daar op 1 november 2008 gestopt en ik had geen plan B.’ Het was tijd om na te denken. Met twee kleine kinderen vertrok het stel op oudejaarsdag 2008. ‘Drie maanden lang zijn we met zijn viertjes rond gaan reizen door Australië. Lekker ver weg tot rust komen.’

Wat kan ik?

Zeker voor Frank waren de jaren intensief geweest en rust deed goed. ‘Ik had hard gewerkt en veel geleerd, maar tijd voor mezelf was er niet. Wat kan ik eigenlijk was de vraag?’ Hij las veel over persoonlijke ontwikkeling en ging na de helende reis trainingen volgen. Hofstede werd gecertificeerd trainer en stapte in 2009 in bij Monique haar bedrijf Incasu.

De toekomst leek op die manier richting te krijgen, maar dat was niet zo. ‘Helpen met persoonlijke ontwikkeling vond ik leuk, maar ervaren trainer worden is een weg van jaren. Ik vroeg me af of ik dat wel wilde. Ik heb er zeker wel veel van geleerd.’

Het kantoor van Moving Spirits in Groningen (Foto: Theo Sikkema)

Zes weken Italië

De business begon toen weer te kriebelen. Zelf iets opzetten naar eigen idee. Samen spraken ze over Frank zijn wensen. Zes weken Italië in 2011 slingerde de ondernemersmotor verder aan. Frank lachend. ‘We zijn op de eerste dag van de zomervakantie vertrokken en kwamen de laatste avond pas terug.’ Er werd gesproken en nagedacht.

Het was vanaf het begin duidelijk dat het meer moest worden dan een bedrijf om alleen geld te verdienen. Niet alleen deals, maar ook delen en oog voor een betere wereld. Dit alles in combinatie met de kernwaarden; lange termijn focus, teamwork, ontwikkeling en plezier. Monique. ‘Voor ons was goed werkgeverschap belangrijk. Een goed team bouwen om met plezier te werken.’

Geen snelle deals

Frank hierover. ‘We willen duurzaam zaken doen met iedereen. We kijken naar de lange termijn en gaan niet voor de snelle deals.’ ‘We hoeven niet het onderste uit de kan,’ voegt Monique eraan toe. Zorgvuldig omgaan met partners en medewerkers is relevant. ‘We geloven in de mensen en geven vertrouwen en ruimte’, stelt Frank.

Dat het de wereld van de mooie flessen en kleuren werd, was niet verrassend. Frank had er twaalf jaar in gewerkt. ‘Ik vind het een machtige wereld. Grote dingen als Brexit, verkiezingen en corona hebben invloed. Je hebt met verschillende culturen te maken en het is veel reizen.’

Na de vakantie in Italië werd begonnen met de voorbereidingen en op 1 januari 2012 startte Moving Spirits. Frank had zich uitgekocht bij Square en dat spaarpotje werd ingezet. Er werd iemand aangekomen die goed Frans sprak, omdat veel drank uit Frankrijk komt. Twee stagiaires rolden binnen in het kantoor van de oude Helpmancentrale. ‘Begin februari waren we met zijn vijfjes. En we hadden een koelkastje met champagne om de deals te vieren’, zegt Frank terugkijkend.

Kleurrijke flessen in de hal van de locatie (Foto: Theo Sikkema)

Geen omzet; wel knallen

Het feit dat het lukte om conform begroting in januari geen omzet te halen werd met dan ook met een knallende kurk gevierd. In februari volgden de eerste transacties en het eerste jaar werd afgesloten met 30 procent meer omzet dan begroot. ‘Ik kan me in het tweede of derde jaar nog een moment herinneren dat ik dacht ja het gaat lukken,’ weet Frank nog.

Vanuit het netwerk lukte het om een paar grote klanten te vinden om snel te kunnen groeien. Vooral in Azië werden aantrekkelijke contacten gelegd. De voorraad van meer dan 500.000 flessen staat in een warehouse in Spijkenisse. Het is volgens Frank de kunst om realtime de voorraad in beeld te hebben. Vaak worden lijsten naar kopers gestuurd, maar dat kan binnen een uur achterhaald zijn.

Eigen software

Om daar iets aan te doen heeft Moving Spirits al vrij snel na de start een eigen ICT-afdeling geformeerd. Er werd een eigen softwaresysteem ontwikkeld om betrouwbaarder te zijn richting klanten. Het is ook nodig zegt Frank. ‘Sterke drank is een volumeproduct waarbij de prijsverschillen steeds kleiner worden.’

Het online handelen is volgens Frank nu nog vooruitstrevend in de branche, maar dat is wel aan het kantelen. Het voordeel van online is om de mondiale tijdsverschillen op te heffen en het is schaalbaar. ‘We hebben veel in ICT geïnvesteerd en willen door ontwikkelen om onze leidende positie te behouden.’ Meer dan 20.000 soorten drank zijn online te bestellen.

Gouden Gazelles

In 2014 bedroeg de omzet al 19 miljoen euro. Zowel in 2015 en 2016 werden FD Gouden Gazelles gewonnen. Vorig jaar werd 32 miljoen omgezet en dit jaar vanwege corona naar verwachting 30 miljoen. ‘We zijn begonnen in de crisis. Daarna kwam er een tijd van voorspoed en daar hebben we van geprofiteerd,’ geeft Monique als belangrijke reden van de explosieve groei in de eerste jaren.

Met vanaf het begin een duurzaam personeelsbeleid. Frank. ‘We kijken naar de mens die we aannemen. We hebben bijvoorbeeld een piloot aan het werk en iemand die in de toerisme werkte. Een jongen uit Syrië kreeg de kans. Hij doet het goed als trader. Mensen langdurig binden is voor ons veel belangrijker dan de kunstjes die iemand kan.’

Personeel van Moving Spirits tijdens het planten van bomen (Foto: eigen foto)

Geluksmomentje bezorgen

Bij goed werkgeverschap hoort iets terugdoen voor de maatschappij. In 2016 werd de Springtime Foundation opgericht. Het doel is om mensen in een achterstandspositie te helpen of een geluksmomentje te bezorgen. Een deel van de winst gaat ieder jaar naar de stichting. Monique is de drijvende kracht. ‘We helpen zoveel mogelijk zelf een handje mee om zo een actieve bijdrage te leveren aan betekenisvol ondernemen.’ Het is een continu proces en wat je aandacht geeft groeit vult Frank aan.

Goede doelen

Alle achttien medewerkers hebben een goede doelenbudget. ‘We hebben een aantal zware maanden achter de rug, maar de focus blijft gericht op het structureel ondersteunen van goede doelen. Zoals we dat bijvoorbeeld met het Groninger Landschap en Jeugdfonds Sport en Cultuur ook doen.' In maart 2018 werden maar liefst 1800 bomen geplant in Nanninga’s Bos bij Zevenhuizen.

De grootste in Europa

De ambitie is om de grootste online drankgroothandel van Europa te worden. Zover is het nog niet stelt Frank vast. ‘Qua ICT lopen we voor op de concurrentie, maar qua volumes is er nog een hoop te doen.’ Waarbij Monique duurzaam ondernemen blijft aanjagen. ‘Resultaten boeken is één, maar goed werkgeverschap is twee. Dat kost tijd en daar zijn we iedere dag bewust mee bezig.’