Geen lachgasverbod per 1 januari, Groningse gemeenten teleurgesteld

Het landelijke lachgasverbod werd in juni aangekondigd en moet het recreatief bezit en gebruik van de partydrug aan banden leggen.

Hoe werkt lachgas en wat doet het?

Meer reacties dan verwacht op wetsvoorstel

Als streefdatum voor de wet noemde staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 1 januari. Maar inmiddels is duidelijk dat die deadline niet gehaald wordt. Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn er meerdere oorzaken voor de vertraging.

‘Het proces is vertraagd, deels door corona maar ook vanwege het grote aantal reacties op de internetconsulatie die we hebben gedaan na de bekendmaking van het wetsvoorstel. Daarop kwamen meer dan veertig reacties binnen. Het duurde langer dan gedacht om die te verwerken.’

De Tweede Kamer is per brief geïnformeerd over de vertraging.

Wat regelt een landelijk lachverbod?

In de beoogde wet moet lachgas een plek krijgen op lijst II van de Opiumwet, waarmee het roesmiddel op dezelfde manier behandeld kan worden als alle andere softdrugs (Op lijst I staan de harddrugs). Als de wet een feit is mag je als consument geen lachgas in gasflessen of grote hoeveelheden patronen meer kopen of bezitten.

Je mag het dan alleen nog kopen en bezitten om er slagroom mee op te kloppen. En dan alleen als je 18 jaar of ouder bent en maximaal tien patronen per persoon.

Ook groothandels krijgen door het verbod te maken met strengere regels. Zij mogen slagroomgaspatronen alleen nog verkopen aan een beperkte lijst met bedrijven. Die mogen op hun beurt niet meer dan vijf doosjes van maximaal vijftig patronen tegelijk kopen. Doorverkopen van lachgas wordt in alle gevallen verboden.

Wie lachgas inhaleert kan daarvoor overigens niet strafrechtelijk worden vervolgd, zegt de woordvoerder. ‘Daarmee willen we voorkomen dat, als mensen medische hulp nodig hebben, ze het gebruik van lachgas verzwijgen uit angst voor vervolging.’

Als iemand een lachgasfles in zijn auto heeft liggen en er is een vermoeden van gebruik, dan kun je er nog niets mee Woordvoerder ministerie van VWS

Gemeenten niet op de hoogte van uitstel

Gemeenten moeten dus langer wachten op een landelijk verbod. Dat terwijl verschillende wethouders zelf bij het kabinet aan de bel trokken vanwege toenemende overlast door lachgasgebruik, vooral door jongeren.

Het uitstel van de wet was bij de meeste Groningse gemeenten niet bekend, blijkt uit een rondgang.

‘We wisten niet dat het landelijk verbod op lachgas per 1 januari niet zou lukken’, zegt een woordvoerder van de gemeente Oldambt. ‘Dat vinden we erg jammer, want we hadden graag gezien dat lachgas op de lijst van middelen zou komen die onder de Opiumwet vallen.’

Lachgas in het verkeer nog niet te bestraffen

Ook in andere Groningse gemeenten klinkt teleurstelling over het uitstel. Een landelijk verbod zou hen ‘meer mogelijkheden’ geven en ‘handhaving eenvoudiger maken’. Bezit en gebruik van lachgas in het verkeer aanpakken kan nu bijvoorbeeld nog niet, terwijl het aantal incidenten daar wel sterk toeneemt.

Een woordvoerder van het ministerie legt uit hoe dat zit: ‘Als iemand een lachgasfles in zijn auto heeft liggen en er is een vermoeden van gebruik, dan kun je er niets mee. Er is dan namelijk nog geen sprake van gevaarlijk gedrag.’

Lachgaspatronen en ballonnen belanden geregeld op straat (Foto: ANP)

Wat doen gemeenten al aan het lachgasprobleem?

In afwachting van een wettelijk verbod hebben verschillende Groningse gemeenten de koe al bij de hoorns gevat door lachgas op te nemen in een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarmee kunnen ze echter alleen de overlast door lachgas bestraffen. In Veendam gebeurt dat bijvoorbeeld al sinds januari.

In die gemeente is het verboden ‘in het openbaar lachgas te gebruiken als daardoor hinder ontstaat voor personen of de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt’. Een tekst die in meer APV's te lezen is.

Volgens een gemeentewoordvoerder was de aanleiding hiervoor ‘de toenemende overlast van lachgas op straat en de signalen over gezondheidsincidenten bij gebruik’. De APV is in de praktijk ‘al een aantal keer’ toegepast.

Verkoop en bezit aangepakt, ook op festivals

Ook in de nieuwe APV van de gemeente Groningen staat dat boa's vanaf 1 januari kunnen ingrijpen als lachgas ‘aantoonbaar tot overlast leidt’. Verder kan de gemeente in bepaalde overlastgebieden ook de verkoop, gebruik en het bezit van het middel verbieden. Welke boete daar op staat, hangt af van het soort overtreding.

Lachgasgebruik bij festivals wordt ook al in een aantal Groningse gemeenten aan banden gelegd. Dat gebeurt door een voorschrift op te nemen in de evenementenvergunning.

Wanneer is het landelijk verbod wel klaar?

Volgens het ministerie van VWS is de eerste stap nu om het voorstel in de ministerraad te bespreken. Daarna volgen nog de Eerste- en Tweede Kamer en uiteindelijk moet de Raad van State de wet nog toetsen. Een woordvoerder houdt het daarom op ‘in de loop van volgend jaar’.

‘We doen wat we kunnen, maar we hebben als Rijk tijd nodig om stappen te zetten. Het is heel goed dat gemeenten dit in de tussentijd oppakken.’

Lees ook:

- Het Hogeland verbiedt dragen motorclublogo’s en verkoop lachgas

- Steeds meer incidenten door lachgas in verkeer: 'Je lichaam houdt je voor de gek'

- Burgemeester Groningen kan lachgas straks in bepaalde straten verbieden