Kamer over bruggenproblemen Stad: 'Bewoners willen iets anders' (update)

Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) kijken te veel naar belangen van de binnenvaart als het gaat om de aanpak van de Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krolbrug in de stad Groningen. Dat vindt een aantal partijen in de Tweede Kamer.

De bruggen werden vandaag besproken in de Tweede Kamer.

Minder toegankelijkere Paddepoelsterbrug

Minister Van Nieuwenhuizen (VVD) kondigde onlangs aan 8 miljoen euro uit te trekken voor een nieuwe Paddepoelsterbrug, nadat de huidige enkele jaren geleden is kapotgevaren. De nieuwe brug wordt een hoge brug, die minder toegankelijk is voor wandelaars en fietsers. Coalitiepartij D66 en de oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA zijn het daar niet mee eens.

Waarom geen lagere brug?

'Het moet een brug van 9 meter hoog worden', stelt Kamerlid Cem Laçin (SP). 'Dit terwijl in Groningen de gemeenteraad en Provinciale Staten aandringen op een herstel op de oude hoogte, zodat de brug toegankelijk blijft voor fietsers. Waarom doet de minister dit en luistert ze niet naar de mensen die daar een lagere en beweegbare brug willen?'

Beschamende bruggensoap

Ook Kamerlid Rutger Schonis van coalitiepartij D66 wil van de minister weten waarom er gekozen is voor deze maatregel, en niet geluisterd is naar de wensen vanuit Groningen. PvdA-Kamerlid William Moorlag: 'Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Schonis. Deze bruggensoap is beschamend.'

Een vergelijkbare kwestie speelt bij de Gerrit Krolbrug, in het verlengde van de Korreweg in de stad Groningen. Daar is nu een brug waar fietsers en voetgangers makkelijk over heen kunnen, maar er zijn plannen voor een nieuwe, hogere brug. De bewonersvariant, een toegankelijkere brug, werd van tafel geveegd. Ook hier willen de fracties weten waarom er niet naar bewoners is geluisterd. Maar minister Cora van Nieuwenhuizen zegt dat het belang van de vaarwegen ook gewaarborgd moet worden, vandaar de keuzes voor de hoge bruggen.

'Bewonersvariant leidt tot extra kosten'

'We hebben niet voor niets de richtlijn vaarwegen', zegt ze. 'We hebben de bewonersvariant van de Gerrit Krolbrug uitgebreid laten onderzoeken. Deze scoort minder goed op een begaanbare vaarweg. Daar komt bij: de bewonersvariant leidt tot vertraging en extra kosten. Deze vertraging lijkt mij onwenselijk gezien het aantal storingen dat de Gerrit Krolbrug nu al heeft.' Ook voor de Paddepoelsterbrug houdt Van Nieuwenhuizen vast aan de hoge variant voor de nautische veiligheid, stelt ze.

Het Groninger Kamerlid William Moorlag (PvdA) vindt dat te kort door de bocht. 'De bewoners, en die vertegenwoordigen nogal wat, hebben een brief gestuurd met een lange lijst ondertekenaars. Ruim 15.000 fietsers passeren dagelijks de brug. Dit zit de mensen als een graat in de keel. Laat het alternatief van hen nu meelopen in het onderzoek wat toch gaat plaatsvinden.'

'Belang vaarwegen gaat boven fietsers'

SP-Kamerlid Cem Laçin baalt van de situatie: 'Het belang van de vaarwegen wordt boven het belang van de fietsers en voetgangers gesteld. Dat moet in deze situatie niet kunnen. Wat betreft de Paddepoelsterbrug: in 2015 is toegezegd dat er een lage en beweegbare brug zou komen. De minister maakt andere afweging en gaat nu een voldongen feit bespreken met de bewoners.'

Vanochtend protesteerden actievoerders tegen de brugplannen in Groningen.

