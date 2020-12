Letse overvallers van vrouw (78) worden nu verdacht van diefstal met geweld

De vier verdachten van een gewelddadige overval op een 78-jarige vrouw in haar woning in Groningen, worden niet langer verdacht van poging tot doodslag. Het Openbaar Ministerie heeft de verdenking afgeschaald naar de lichtere variant: diefstal met geweld.

De rechter besliste maandag op een tussentijdse zitting dat de vier vast blijven zitten tot 17 februari. Dan wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

Opsporing Verzocht

Het slachtoffer belde zelf op 13 april in de middag de politie. Ze was in haar woning aan de Groningerweg met ernstige verwondingen wakker geworden. Ze kon zich niet herinneren wat er was gebeurd en waarom haar woning overhoop was gehaald.

Een raam was vernield. Ze miste sieraden, wat geld en een televisie. Aanvankelijk tastte de politie in het duister. Na een uitzending van het televisieprogramma Opsporing Verzocht kwamen enkele tips binnen.

Televisie en sieraden

Een getuige meldde dat hij die nacht bij de woning van het slachtoffer twee mannen en een vrouw in een geparkeerde BMW heeft zien zitten. Een deel van het kenteken werd doorgegeven. De vier verdachten reden in dezelfde auto in Duitsland, toen zij werden gecontroleerd.

In de woning van de vrouwelijke verdachte (41) in het Duitse Burgen vonden de agenten een televisie en sieraden die in Groningen waren gestolen.

Dna op tape

Een buitenlamp van de woning van het slachtoffer was met tape beplakt. Op de tape zat dna van een van de drie mannen, die allen afkomstig zijn uit Letland. Ook werd dna van hen gevonden op tape die achter het bed van het slachtoffer werd gevonden en op een doosje dat daar was achtergebleven. De verdachten werden in juni en juli aangehouden.

Tapgesprekken

In het 2500 pagina's tellend dossier zitten tapgesprekken en telefoongegevens van de verdachten, waaruit zou blijken dat de vier die nacht in Groningen zijn geweest. Het politieonderzoek is gereed. De gesprekken die in de gevangenis zijn gevoerd, moeten nog vanuit het Lets worden vertaald. Ook vinden nog verhoren plaats bij de rechter-commissaris.

