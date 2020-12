Rekenkamer: te weinig marketingbudget in Groningen voor toeristische sector

Volgens de Rekenkamer is de marketing voor met name de Ommelanden nu te fragmentarisch ingericht. De gemeente Groningen richtte in het verleden Marketing Groningen op als manier om de stad Groningen te promoten. De provincie Groningen gunde via een aanbesteding de promotie voor de Ommelanden ook aan Marketing Groningen.

Maar de Rekenkamer concludeert dat dit niet gunstig is voor de marketing van het toerisme in Stad en Ommeland. 'De keuze van de provincie om de uitvoering van reguliere marketingactiviteiten aan te besteden, houdt in dat bij een volgende aanbesteding het werk bij een andere partij terecht kan komen. Deze onzekerheid en het gegeven dat het structurele marketingbudget niet toereikend is, maken het voor Marketing Groningen lastig - zo niet onmogelijk - om naar behoren de provinciale opdracht uit te voeren', zo concludeert de Rekenkamer.

Meer geld nodig

De Rekenkamer adviseert de provincie om te werken aan een oplossing om Marketing Groningen meer zekerheid te bieden. Dat kan er ook voor zorgen dat de marketing én voldoende gericht is op de stad Groningen, én voldoende op de Ommelanden. Doordat de provincie niet structureel kiest voor Marketing Groningen, is de marketing voor de Ommelanden te vaak onvoldoende ingericht. Ook moet er meer geld op tafel komen, stelt het rapport.

'Vergeleken met vergelijkbare marketingbureaus, zoals Marketing Drenthe en Merk Fryslân, ontvangt Marketing Groningen namelijk aanzienlijk minder middelen', zo laat de Rekenkamer weten.

De provincie zegt dat de conclusies van de Rekenkamer 'inzichten hebben opgeleverd'. Gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD) werkt aan een nieuwe visie Vrijetijdseconomie 2021 - 2030 en heeft zich met de sector als doel gesteld om Groningen meer als toerismeprovincie onder de aandacht te brengen. De provincie gaat dan ook kijken naar de financieringsstructuur van Marketing Groningen.

