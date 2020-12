'We moeten de stem van de echte Groninger laten horen, daar zijn we voor gekozen'

In de rubriek Goede Raad! Wordt wekelijks een verhaal of onderwerp belicht met een link naar de gemeentepolitiek. Vandaag: een profiel van een opvallende PVV'er.

Het Beneluxparlement adviseert ‘Europa’ over zaken die vooral de drie ‘oer-Europese-staten’ Nederland, België Luxemburg aangaan. Onze provincie ‘staat daar echt op de kaart’, sinds Van Kesteren er voor heeft gezorgd dat zijn collega’s hier, tweemaal inmiddels, op werkbezoek zijn geweest.

Voor het eerst in zeventig jaar tijd gebeurde dat. En zo leren ze in Europa van alles over onze waterstofeconomie, maar ook horen ze van de Groninger kunstmatige intelligentie die een steeds grotere rol speelt in de gezondheidszorg. Van Kesteren promoot dat, wat goed is voor Groningen.

Huisje boompje beestje

Van Kesteren moet als volksvertegenwoordiger in al die parlementen nogal wat ballen in de lucht houden. Toch hoeft het niet allemaal zo ingewikkeld te zijn: ‘Iedereen wil huisje boompje beestje. Dat voor elkaar krijgen, daar word je voor gekozen.’ Ook in Den Haag is hij een ambassadeur voor onze provincie. Want iedereen kent ‘die Grunneger’, die steeds maar dat wat volgens hem ondersteuning behoeft, onder de aandacht brengt.

Voor je carrière ga je niet bij de PVV Ton van Kesteren - PVV

Thuis gaat het niet over politiek

En thuis? ‘Thuis wordt er niet over politiek gepraat!’. Het klinkt verbazingwekkend uit de mond van Groningens grootste vergadertijger met al die parlementen, maar 'thuis wil ik niemand overtuigen. Dat doe ik in debatten. En dan blijkt dat het bij andere partijen toch vooral ideologisch is gestuurd: het is veel te activistisch. Het moet allemaal groen, en van het gas af. Meer en meer windmolens en zonnecollectoren. Maar de gewone Groningers, ook als ze twee modale inkomens hebben, kunnen het allemaal nauwelijks meer opbrengen.'

Het gaat hem goed, maar: ‘grootverdiener ben ik niet. Dat hoeft ook niet, want voor je carrière ga je niet bij de PVV.’ In de gemeenteraad van Groningen bezet zijn partij sinds twee jaar één zetel. De manier waarop andere partijen hem in het begin benaderden in de raadszaal noemt hij ‘ronduit vijandig’. Het duurde een tijd voordat normale omgangsvormen werden gehanteerd.

'Daar ben ik van geschrokken. Gelukkig maakte Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren tegelijk de overstap naar de raad, ze liet zien dat je met mij normaal kunt en moet omgaan. We kennen elkaar uit Provinciale Staten.'

'Provinciale Staten is een warm bad'

Voor Ton van Kesteren is dat ook met afstand zijn favoriete parlement: 'De hele organisatie er omheen, hoe alles functioneert op het Provinciehuis, hoe de sfeer is, het is een warm bad”. Sinds tien jaar is hij lid van Provinciale Staten van Groningen.

66 jaar is hij inmiddels, toe aan zijn pensioen. Maar dat zal nog wel even duren. Ton is een politiek dier, dat tot besluit een goede raad voor ons heeft:

‘Let op de manier waarop je als RTV Noord verslag doet van zaken. De ringweg Zuid en het verslag van een debat erover bij jullie: altijd grote verhalen, iedereen wordt genoemd, behalve wij. Terwijl wij vanaf het begin voor bepaalde ontwikkelingen hebben gewaarschuwd. Ach, als we maar niet vergeten voor wie we het doen: de gewone Groninger.'

In de rubriek Goede Raad!:

- ‘Als ik niet in de raad zit, ben ik gewoon biologiejuf’

- Het stemmenkanon van de Veenkoloniën

- 'Het voelt alsof je met z'n allen aan een nieuwe opleiding begint'