GGD over piek in besmettingen: 'Meeste onder werkende mensen'

Met 224 nieuwe coronagevallen kent Groningen maandag een nieuwe piek in het aantal besmettingen. En in tegenstelling tot de vorige uitschieters is er dit keer geen sprake van achterstallig onderhoud.

'We constateren dat mensen moeite hebben zich nog goed aan de maatregelen te houden', zegt GGD-woordvoerder Hanneke Mensink.

Eerdere pieken door verwerking oude uitslagen

Het aantal besmettingen dat het RIVM maandag registreerde is weliswaar een dagkoers, maar wel eentje die hoger ligt dan in de voorbije vijf weken. De vorige piek (252 gevallen op 28 oktober) ontstond door de verwerking van oudere uitslagen na een storing. En ook de op één na hoogste piek van tien dagen eerder (228 gevallen) kwam door een latere verwerking bij het RIVM van eerdere besmettingen.

Wat veroorzaakt de stijging dan wel?

Volgens RIVM-woordvoerder Coen Berends is daar dit keer geen sprake van. 'Je hebt op maandag altijd iets van een weekendeffect (hogere aantallen door latere verwerking, red.), maar afgelopen weekend waren de cijfers al hoger. Ook landelijk.'

Feit is dat meer mensen zich laten testen, ook in Groningen. Een mogelijke oorzaak ziet Berends in het veranderde testbeleid. 'Sinds 1 december is het voor mensen in quarantaine mogelijk om zich na vijf dagen te laten testen. Ook als ze geen klachten hebben. Of dit de toename in het aantal besmettingen verklaart, wordt nog onderzocht.

Meer mensen gaan naar hun werk of de winkel. Het wordt weer drukker. Hanneke Mensink - woordvoerder GGD

Naleving coronamaatregelen verslapt

Volgens de Groningse GGD is de huidige piek niet te verklaren door een groot cluster in de provincie. De gezondheidsdienst houdt het op een combinatie van factoren.

'Steeds meer mensen laten zich testen, wat heel fijn is. Dat kunnen we qua capaciteit ook nog goed aan. Maar we constateren ook dat de grootste groep besmettingen (54 procent van het totaal, red) komt uit de groep werkende mensen, in de leeftijd van 30 tot 65.'

Dat komt volgens Mensink doordat het aantal reisbewegingen weer toeneemt, ondanks de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven en thuis te werken.

'Dat betekent dat meer mensen naar hun werk en winkels toe gaan. Het wordt weer drukker en dat zorgt voor een toename van het aantal besmettingen.'

