Rolling Stones verbieden verkoop Gronings bier

Zes verschillende biertjes brouwde Martinus voor de tentoonstelling. Allemaal vernoemd naar songs van de Rolling Stones. Als etiket gebruikte de brouwer een door het Groninger Museum en Marketing Groningen beschikbaar gesteld logo. Dat bestaat uit het wereldberoemde Stones-logo van de uitgestoken tong, in de kleuren van de Groninger vlag. Het Groninger bier werd enthousiast ontvangen totdat er een boze brief in de bus van Martinus lag.

Logo is door Groninger Museum ontwikkeld

Zelf wil Albert-Jan Swierstra van brouwerij Martinus niet veel over de zaak kwijt, want de Stones hebben hem niet alleen gesommeerd te stoppen met de verkoop maar ook om geen contact met de media te zoeken. ‘Het logo is door het Groninger Museum ontwikkeld en er is nu discussie of ik dat wel of niet mag gebruiken. Op dit moment weet niemand dat.’

Profiteer van bezoekers Unzipped

‘Wij willen graag dat alle ondernemers van de tentoonstelling kunnen profiteren’, zegt Karina Smrkovsky van het Groninger Museum. ‘Lift hier op mee, doe leuk je ding en profiteer van de bezoekers die er op af komen. Daarom hebben we ook juist dat logo ontwikkeld, zodat ondernemers kunnen laten zien dat ze trotse partner zijn van Unzipped.’

Die trots kan de bierbrouwer nu lelijk opbreken. Of er ook financiële consequenties aan de kwestie zitten, is niet duidelijk. ‘Wat precies de aanklacht is, weet ik niet. Ze mogen het logo gebruiken om aan te tonen dat ze partner zijn van deze tentoonstelling’, vertelt Smrkovsky. ‘Maar als het logo niet als partnerlogo gebruikt is maar meer als product, dan kan ik mij voorstellen dat dat niet goed is.’

Gebruik logo op eigen risico

Het Groninger Stones-logo wordt via een ‘toolkit’ aangeboden op de site van Marketing Groningen. Op de site wordt gewaarschuwd dat het gebruik van het logo op eigen risico is en dat ondernemers bij twijfel via het Groninger Museum contact op kunnen nemen met de Rolling Stones.

‘Martinus heeft dat voor zover ik weet ook gedaan’, vertelt Sandra Lambers van Marketing Groningen. Inmiddels is er druk overleg met de Stones. ‘We hebben contact met beide partijen en we proberen hier zo goed mogelijk Martinus in te ondersteunen.’

