Coronavirus slaat toe bij Wedeka: 29 besmettingen, 85 mensen in quarantaine

Bij sociaal werkbedrijf Wedeka is er sprake van een uitbraak van het coronavirus. Op verschillende afdelingen zijn in totaal 29 mensen besmet geraakt met het virus. Twee afdelingen, op verschillende locaties in Stadskanaal, zijn gesloten. Op de betreffende afdelingen werken 55 en 30 werknemers.

Het hele jaar zijn er incidenteel wel besmettingen binnen het bedrijf, maar nu neemt de concentratie duidelijk toe. 'We zitten er bovenop, maar de aantallen nemen nu echt toe. Ik heb intensief contact gehad met de GGD en hoop dat het hier bij blijft', zegt directeur Grietje Kalfsbeek van Wedeka.

Het bedrijf zegt de regels toe te passen zoals die door de GGD worden gecommuniceerd. Iedereen werkt bijvoorbeeld op een vaste plek en de kantine is gesloten. Zodra er meer dan tien procent van een afdeling is besmet met het virus wordt uit voorzorg een hele afdeling gesloten. 'Dit is dus in twee gevallen gebeurd. Voor twee andere afdelingen zitten we inmiddels op vier besmettingen. Als daar, per afdeling, nog één besmetting bij komt zullen we die afdelingen ook moeten sluiten', aldus Kalfsbeek.

'Besmetting in thuissituatie'

Werknemers zijn volgens Kalfsbeek niet voorzichtig genoeg in hun thuissituatie. 'Mensen lopen het virus op in de privésfeer en gaan dan toch naar het werk. We gaan daar nog beter op toezien. In overleg met de GGD hebben we besloten dat de werkbegeleiders alle werknemers voor het werk bevragen over hun gezondheid', aldus Kalfsbeek.

Geen extra opdrachten meer

Kalfsbeek heeft vandaag verschillende klanten op moeten bellen met het bericht dat er geen extra opdrachten meer worden aangenomen. 'Het tempo ligt door de afwezigheid van veel werknemers een stuk lager. Hierdoor krijgen we extra opdrachten gewoon niet klaar', aldus Kalfsbeek.

Dinsdagmiddag wordt bekeken of er nog meer maatregelen moeten worden genomen om het oplopende aantal besmettingen te stoppen.

Lees meer:

- Aankondiging onderzoek leidt tot grote onrust onder Wedeka personeel

- 'Straks is Wedeka geen sociale werkvoorziening meer maar alleen nog werkvoorziening

- Coronablog: 224 nieuwe besmettingen in provincie Groningen