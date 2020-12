Lichtjesroute brengt kerstsfeer in Veendam: 'In sommige straten doen alle huizen mee'

Alle inwoners die hun huis wilden versieren met lichtjes en andere tierelantijntjes, konden zich aanmelden voor een plek op de route.

Vijf routes met lichtpuntjes

Dat bleken er uiteindelijk zo veel te zijn dat organisatoren Ramona Rengers, Tineke Alders en Ingrid Rengers vijf routes uit hebben gestippeld. Die zijn tussen de 15 en 20 kilometer lang.

'Niet elk huis onderweg is versierd, dat is natuurlijk niet haalbaar. Maar er zijn straten waar iedereen meedoet', aldus de organisatie, waar de Lionsclub Veendam een belangrijke rol in speelt.

Prijzen voor de mooiste straat

De voorbereidingen begonnen in oktober, vertelt Alders. 'We dachten hoe leuk het zou zijn om iets fleurigs in het leven te roepen. We gingen bij elkaar zitten en hebben dit idee op Facebook gezet. Twee weken later kwamen de Lions. Die wilden zich bij ons aansluiten.'

Alle routes en 'lichtpuntjes' onderweg, zoals Ramona ze noemt, zijn te vinden op Facebook. Voor het mooist versierde huis én de mooiste straat heeft de organisatie prijzen in petto.

Meedoen voor de gezelligheid

In de Van Stolbergweg is goed te zien hoe leuk mensen het vinden om deel te nemen. Moeder Wendy en zoon Quinten begonnen drie maanden geleden al met de voorbereidingen. 'Voor de gezelligheid', zegt Ramona. 'Ik was al klaar voordat ik wist dat er een prijs aan verbonden was.'