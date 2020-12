Groningse horeca voert stil protest tegen sluiting: 'Het water staat ze aan de lippen'

Onder meer bij café Soestdijk in Stad werd het lichtknopje omgezet om de lampen symbolisch te laten branden.

'De reserves zijn al opgebruikt'

Nachtburgemeester Merlijn Poolman steunt de acties. Volgens hem is de nood bij veel ondernemers hoog.

'Ik maak me zorgen dat, als ze straks weer open mogen, veel zaken er niet meer zijn. In deze tweede lockdown hebben mensen hun reserves al opgebruikt. De steun van de overheid is veel te weinig. Veel ondernemers weten niet meer hoe ze de winter door moeten komen. Er is geen perspectief.'

Horecaprotest op het Koekamp in Den Haag (Foto: ANP)

Acties van Den Haag tot Middelstum

Op de Koekamp in Den Haag vond maandagmiddag een protestactie plaats door horecaondernemers vanuit het hele land. Zij eisen een volledige vergoeding voor de gemaakte kosten tijdens de sluiting van hun zaken.

Ook in Middelstum is de horeca er klaar mee. Bij zalencentrum Vita Nova staan bouwhekken en is een 'in memoriam' te lezen. Bij Brasserie Pand 147 in Winschoten is de gevel volgehangen met afzetlint. Een gevolg van de landelijk oproep aan horecaondernemers om hun zaak dicht te timmeren. Op die manier willen ze laten zien hoe het straatbeeld er zonder extra steun uit zou zien.

Afzetlint voor de gevel van een brasserie in Winschoten (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Kerstbomen als doekje voor het bloeden

Dat de Groninger horeca niet voor één gat te vangen is, blijkt in het Noorderplantsoen. Daar verkoopt restaurant Zondag sinds kort ook kerstbomen.

'Dat deed ik in mijn studententijd ook al, dus ik heb er een beetje verstand van', lacht Hans Moerkerk van het restaurant. 'Het is natuurlijk een doekje voor het bloeden, maar de sfeer wordt er wel beter van. En zo houden we onze mensen ook nog aan het werk. Dat is ook belangrijk.'

'Gewoon' weer open op 17 januari

Nachtburgemeester Poolman ziet dergelijke initiatieven ook op andere plekken in Groningen. 'Veel mensen kijken wat ze kunnen. Maar er zijn ook plekken waar je komt om gewoon gezellig een pilsje te doen. Voor die ondernemers is het heel moeilijk om iets anders te doen.'

Poolman noemt het begrijpelijk dat ondernemers op 17 januari de stoute schoenen aan willen trekken door hun deuren weer open te gooien. Of dat nu mag of niet.

'Het water staat ze echt aan de lippen. Ik zie dat veel mensen de daad bij het woord willen voegen. Maar ze doen het alleen met inachtneming van de maatregelen.'

