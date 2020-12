Hoekstra verwacht dat ervaren Abbingh ‘opstaat’ in cruciaal duel tegen Hongarije

Dat liet ze weten in de wekelijkse podcast van RTV Noord: Kleedkamer Noord.

‘Het wordt nu natuurlijk wel echt heel moeilijk. Op zich is alles nog mogelijk, dat hebben we op het WK ook wel gezien. Toen liep het in het begin ook niet helemaal lekker en toch zijn ze wereldkampioen geworden (in Japan 2019, red.)’, aldus een hoopvolle Hoekstra.

‘Heel erg lastig in hoofdronde’

Toch ziet ze ook dat het na twee keer verlies wel heel erg lastig wordt. ‘Het is zo dat je je punten meeneemt naar de volgende ronde. Als je nu wint van Hongarije, en dat land gaat niet door naar de volgende ronde, dan heeft Oranje nul punten in de volgende ronde. De teams waar je dan tegen moet spelen, die hebben zoals Noorwegen, misschien wel vier punten. Dan wordt het natuurlijk wel echt heel lastig in de hoofdronde’, zo legt Hoekstra de situatie uit.

WK-zilver in 2015

De 28-jarige Hoekstra uit Winschoten speelde tijdens haar handbalcarrière onder meer bij E&O in Emmen en in Duitsland. Ze kwam tevens samen met Abbingh uit voor Oranje en maakte deel uit van de ploeg die in 2015 het zilver veroverde tijdens het WK in Denemarken. Ook pakten ze samen in 2011 zilver bij het EK-19 in Nederland. Inmiddels is Hoekstra gestopt. Ze werkt nu als gezondheidsmanager.

‘Ik werk nu aan mijn maatschappelijke carrière, wat ook wel echt belangrijk is. Ik ben nu gewoon aan het werk. Ik sport nog wel af en toe, maar ik doe niet meer aan handbal. Ik vind het wel hartstikke leuk om de meiden nog steeds te volgen. Ik heb natuurlijk wel beide wedstrijden ook gezien.’

‘Minder scorend vermogen’

‘Ik vind dat de aanval nog niet echt goed staat. We heben echt wat minder scorend vermogen', ze weet niet precies waarom. 'Ik vind dat er van de opbouw wel een beetje meer mag komen.' Ze vermoedt dat Estavana Polman wordt gemist. 'De jonge meiden moeten die plek nu gaan innemen, dat is voor hen ook wel echt lastig.’

‘Estavana Polman is natuurlijk wel echt een belangrijke speelster geweest altijd. Maar je mag eigenlijk nooit zeggen dat één speelster echt het verschil maakt. Ik vind ook dat andere speelsters nu op moeten staan. Er zijn genoeg speelsters met veel ervaring die dat kunnen, zoals Laura van der Heijden en Lois Abbingh. Ik vind dat Kelly Dulfer gisteren best wel goed gespeeld heeft. Het moet gewoon een beetje meer van iedereen komen, vind ik.’

‘Misschien past het minder goed bij elkaar’

Of ze ook een idee heeft waarom Abbingh niet als vanouds speelt? ‘Het is echt moeilijk om te zeggen. Ze speelt nu ook samen met andere meiden. Die zitten er al wel een tijdje bij, maar dat was niet het team waar zij echt veel mee samenspeelde. Ik denk dat het toch daarmee te maken heeft, dat het nog niet helemaal goed bij elkaar past misschien. Het team speelt al wel langer samen, maar niet in deze opstelling.’

‘Lois gaat opstaan tegen Hongarije’

‘Ik ken Lois eigenlijk al best wel lang, en ik weet dat ze supergoed met druk om kan gaan. Ik heb ook altijd wel het gevoel gehad dat ze het ook wel een beetje fijn vindt om druk te hebben. Ze moet nu wel gaan opstaan, als één van de meest ervaren speelsters, maar dat gaat ze zeker ook wel doen tegen Hongarije.’

Het duel tegen Hongarije begint dinsdagavond om 20.30 uur in het Deense Kolding. Bij winst is Nederland door naar de hoofdronde van het Europees kampioenschap.

