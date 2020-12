Minister van Nieuwenhuizen kijkt naar rol Rijkswaterstaat bij Ring Zuid

Zowel coalitiepartij CDA als oppositiepartijen PvdA en SP trokken aan de bel over de problemen rond de zuidelijke ringweg en de mogelijke gevolgen die deze problemen hebben voor de realisatie van de trein naar Stadskanaal, de verdubbeling van de N33 naar Appingedam en de Wunderline.

'Risico komt bij provincie te liggen'

In eerste instantie leek Van Nieuwenhuizen de problematiek vooral aan de regio te laten, maar na aandringen van de Kamerleden Wytske Postma (CDA), William Moorlag (PvdA) en Cen Laçin (SP) is de minister bereid te kijken naar de eigen rol als Rijksoverheid. ‘We zijn goed op de hoogte van de situatie daar’, stelt Van Nieuwenhuizen. ‘We hebben goed contact met regionale bestuurders. U mag van mij aannemen dat we er samen met de Groningse bestuurders bovenop zitten.’

Voor Moorlag is dat niet genoeg. ‘Waar het mij om gaat is het afwentelen van de risico’s’, stelt hij. ‘De provincie staat hier vol aan de lat. Hier wordt compleet duidelijk dat de situatie niet goed ‘in control’ is en het risico komt bij de provincie te liggen.’

'Ook regio is verantwoordelijk'

Kamerlid Wytske Postma (CDA) komt met een motie, die gesteund wordt door de Kamerleden Remco Dijkstra (VVD) en Rutger Schonis (D66), die oproept om Van Nieuwenhuizen ‘in gesprek’ te laten gaan met betrokken partijen ‘om zo de impasse te doorbreken'. Concreter kan de motie niet worden gemaakt, omdat het minister Van Nieuwenhuizen aan financiële middelen ontbeert.

Moorlag wil dat Van Nieuwenhuizen ook bereid is verantwoordelijkheid te dragen. ‘Of staan we nu op de parkeerplaats, waarbij de minister vriendelijk wuift, op de claxon duwt en dan wegrijdt?’

De minister stelt dat ze niet de enige is die verantwoordelijkheid moet dragen, de regio is volgens haar ook verantwoordelijk. ‘Van belang is dat alle partijen open het gesprek met elkaar aangaan. Wat is de rol van Rijkswaterstaat, wat is de rol van de opdrachtgever en de opdrachtnemer? Als daar resultaten van te melden zijn, zal ik dat snel delen.’

