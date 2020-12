Mary Borsato bezorgt Machiel en Frida uit Zoutkamp een budgethuwelijk

In het tv-programma Borsato's Budget Bruiloft helpt de bruidsmode-ontwerpster verliefde stellen die een onvergetelijke bruiloft willen, maar dat niet kunnen betalen. Afgelopen voorjaar stond Borsato bij Machiel en Frida op de stoep.

Ze vonden ons zo'n uniek stel dat ze graag het programma met ons wilden maken Machiel, deelnemer aan het tv-programma Borsato's Budget Bruiloft

Opgegeven door een vriendin

'Wij hebben niet heel veel te besteden', legt Machiel uit. 'Een vriendin heeft ons opgegeven voor dit programma. We moesten wel zelf een leuke videoboodschap maken. Toen we die hadden opgestuurd, werden we al gauw gebeld. Ze vonden ons zo'n uniek stel dat ze graag het programma met ons wilden maken. Dat konden we echt niet geloven!'

Zenuwachtig van een camera op je neus

'Het was wel even wennen met een camera op je neus', vertelt Frida. 'Ik werd er zenuwachtig van, maar Machiel niet. Ze zorgden ook heel goed voor ons en ze hebben alles prachtig in beeld gebracht.'

De bruiloft was net voor coronatijd. Daar hebben we geluk mee gehad, want wij zijn enorm knuffelig Machiel, deelnemer aan het tv-programma Borsato's Budget Bruiloft

'Er werd heel veel geknuffeld'

Op 2 maart 2020 zijn Machiel en Frida getrouwd. 'Het was nét voor de coronatijd', zegt Machiel. 'Daar hebben we geluk mee gehad. Wij zijn enorm knuffelig, dus er werd ook heel veel geknuffeld die dag'.

We appen Mary nog steeds en ze zegt ook dat we haar altijd mogen bellen Frida, deelnemer aan het tv-programma Borsato's Budget Bruiloft

Jurk moest wel weer ingeleverd worden

De opnames zijn alweer een tijdje geleden, maar het stel heeft nog steeds contact met Mary Borsato. 'Ze is een heel lieve en gezellige vrouw', zegt Frida. 'We appen nog steeds en ze zegt ook dat we haar altijd mogen bellen.'

Frida moest overigens de trouwjurk wel weer inleveren na de opnames. Het pak van Machiel mochten ze houden. 'Zo'n duur pak heb ik nu gewoon thuis', lacht Machiel.

Wanneer wordt het uitgezonden?

Veel meer over de trouwdag mogen Machiel en Frida ook niet vertellen. 'Je kunt alles in de uitzending zien', laat Machiel nog weten.

De aflevering van Borsato's Budget Bruiloft met Machiel en Frida is woensdag 9 december te zien om 20.30 uur op RTL 5.