Hoofd intensive care UMCG: 'We geven de zorg die nodig is, maar je voelt het wel knellen'

Nu de besmettingscijfers weer stijgen, zal de druk in de noordelijke ziekenhuizen toenemen. 'Het betekent automatisch dat ongeveer een week later ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt', zegt Peter van der Voort, hoofd van de intensive care van het UMCG in Groningen.

Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis daalde de laatste tijd juist, waardoor opschalen van de reguliere zorg weer in beeld kwam. Is dat nu van tafel?

'De reductie van de reguliere zorg was ongeveer twintig procent We hebben gekeken of dat weer naar normaal kan, maar dat was nog niet het geval. We blijven ongeveer op dat niveau, tenzij het aantal opnames weer gaat toenemen. Dan moeten we opnieuw kijken hoe de situatie is.'

Er lagen in het Noorden vooral patiënten uit andere regio's. Hoe is dat nu?

'Dat is een gemengd beeld en het wisselt ook wat. De laatste dagen zien we weer een toename van patiënten uit Noord-Nederland.'

Wat doet dit met het zorgpersoneel? Kunnen ze een volgende piek aan?

'Dat is een moeilijke vraag... We hebben hard gewerkt het afgelopen half jaar, in de zomer was het wat rustiger. Nu zie je dat de stroom coronapatiënten een soort vast onderdeel wordt van de zorg die we moeten leveren. En dat moet naast de reguliere zorg. Dat is echt heel zwaar voor iedereen in de zorg. Dat is wel een uitdaging, waar we goed aandacht voor moeten blijven houden.'

Zit er voor hen nog wel een kerstvakantie in of zijn alle verloven ingetrokken?

'De roosters zijn gewoon zoals ze waren, de verloven zijn niet ingetrokken. Maar het betekent wel dat de anderen dan harder moeten werken.'

Vanavond is er weer een persconferentie. Zou Rutte wat u betreft strengere maatregelen moeten nemen om het voor de ziekenhuizen dragelijker te maken?

'Ik ga daar als dokter niet over, dat is een politieke afweging. Die heeft naast medische aspecten, ook economische en sociale aspecten. Maar wij moeten vanuit ons perspectief wel goed aangeven wat de gevolgen zijn. Je kan het ook vrij makkelijk berekenen. Als je vijfduizend besmettingen hebt, betekent het voor Noord-Nederland ongeveer vijftig patiënten op de intensive care. Bij zesduizend zijn dat er misschien wel zestig. Zo voel je aan hoe de druk wordt. Dat moet je wel teruggeven aan de politiek. Dat moeten ze meenemen in de besluitvorming. Maar ik vind niet dat ik daar zelf een uitspraak over kan doen.'

Hoe veel patiënten kunt u aan op de ic?

'Hoe meer coronapatiënten er komen, hoe minder ruimte er is voor de andere zorg. Daar zit het spanningsveld. Met die balans worstelen we steeds. En hoe veel zorg we dan aankunnen... We moeten de zorg geven die nodig is en dat doen we ook. Maar je voelt het wel knellen.'

