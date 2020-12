Horendol door tijdelijk viaduct: omwonenden willen 30-kilometerzone op ringweg

Het tijdelijke viaduct is sinds eind november in gebruik, en blijft minstens drie jaar onderdeel van de zuidelijke ringweg. Verkeer tussen Drachten en Groningen rijdt over de brug terwijl het naastliggende viaduct wordt gesloopt en opnieuw wordt opgebouwd.

Elke vrachtwagen is te horen

Maar omwonenden zijn er nu al klaar mee, ook al is de brug nog maar een week in gebruik. In de woonkamer van Frannie Homburg klinkt elke langsrijdende vrachtwagen als rommelend onweer: in de slaapkamer, aan de voorkant van het huis, schrok ze er afgelopen nacht nog wakker van.

Frannie Homburg ligt geregeld wakker van het tijdelijke viaduct (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

'Als een vrachtwagen met 70 kilometer per uur over deze brug heen dendert zitten wij in onze huizen vol trilling en lawaai', zegt ze, nadat ze een deel van de nacht wakker heeft gelegen.

'Constant gedreun en gerommel'

Homburg is niet de enige. Haar buurvrouw, Hilda Prins, is er ook zat van. 'Het is constant gedreun en gerommel. Je schrikt constant. Het is nu nog winter en je hebt de ramen dicht. Maar straks, als het zomer wordt en je wilt lekker in de tuin zitten, dan is het niet te doen.'

Hilda Prins is klaar met het lawaai (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Thuiswerkers weer naar kantoor

Een appartementencomplex verderop zitten de bewoners van zestien andere appartementen in hetzelfde lawaai. Jeffrey Bouter voert het woord namens hen. 'Toen mensen hoorden dat ik met Noord zou bellen werd ik meteen overladen met berichtjes van buren', begint Bouter zijn verhaal.

Mijn buurvrouw is laatst in tranen uitgebarsten Jeffrey Bouter, aanwonende van de ringweg

Voor hemzelf 'valt het nog wel mee', vooral omdat hij aan de kant van de ringweg speciaal glas in zijn woning heeft gezet. 'Maar zodra ik een raam of luchtrooster openzet is het niet te doen', zegt Bouter. 'En voor mijn buurvrouw met enkelglas is het helemaal een ramp: zij is laatst in tranen uitgebarsten, ze wordt er helemaal gek van.'

Zeker in combinatie met het vele thuiswerken van dit moment komt de overlast slecht uit, zegt Bouter. 'Verschillende mensen hebben al een andere werklocatie gevonden. Sommige buren zijn zelfs weer terug naar kantoor gegaan.'

Kwaliteitsverlies van het leven

Iemand die niet naar kantoor kan is kunstenaar Jan Smeltekop, die in hetzelfde appartementencomplex als Homburg en Prins woont. 'Dit is totaal onacceptabel, het is wel even drie jaar. Dat betekent gewoon een stuk kwaliteitsverlies van mijn leven.'

Jan Smeltekop zit onder zijn pruimenboom, met het lawaai van het viaduct op de achtergrond (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Smeltekop zit onder zijn pruimenboom, het is zijn vaste plek om het leven en zijn werk te overdenken. Dat denken gaat met het lawaai van het viaduct alleen wel een stuk lastiger.

'Dit is niet te doen, ook niet als ik geluidsopnamen maak voor mijn werk. Het kost me ook bijna de relatie met mijn vriendin. 'Ondanks dat ik je heel aardig vind, dit houd ik niet vol', heeft ze tegen me gezegd.'

Zelfde brug zorgde al eerder voor overlast

Een zelfde soort brug zorgde in 2016 ook al voor overlast. Die brug lag ongeveer een kilometer verderop, en diende als tijdelijke busbaan.

Homburg en Prins vragen zich daarom af waarom dit type brug hier überhaupt is komen liggen. 'Bewoners daar hadden precies dezelfde klachten als wij nu hebben. Het is ongelooflijk. De aannemer zei eerder tegen ons dat de brug geen overlast zou opleveren, en nu komen we erachter dat dat wel degelijk het geval is.'

Vooral buiten de spits is het mis

Vooral buiten de spits is het voor de bewoners van de Paterswoldseweg en de Laan van de Vrede ellende troef. 'In de spits rijdt het verkeer langzamer. En als vrachtwagens langzamer rijden zorgen ze voor minder lawaai', zegt Homburg.

En dus doen Homburg, haar buurvrouw Hilda Prins en andere bewoners een oproep: 'Maak een 30-kilometerzone van dit deel van de ringweg!'

'Ze moeten gewoon langzamer rijden, dertig kilometer per uur, en dan flitspalen erbij', zegt Prins. 'Want anders houdt niemand zich eraan natuurlijk. Voor wat hoort wat, wij zitten jaren in de zooi. Dus ik vind dat ze ook rekening met ons mogen houden.'

'Drie jaar te lang voor deze overlast'

Opdrachtgever Aanpak Ring Zuid (ARZ) en aannemerscombinatie Herepoort (CHP) zeggen de klachten over de overlast te kennen. 'Hartstikke vervelend', noemt woordvoerder Nicolette Boelens (ARZ) de situatie. Bert Kramer van CHP is het met haar eens. 'Deze brug ligt er zeker drie jaar, dat is te lang om overlast te veroorzaken.'

De reden van de overlast is de opdrachtgever en -nemer nog niet duidelijk. Daarom kondigen de partijen een onderzoek aan. 'Woensdag wordt er geluidsapparatuur opgehangen, om te ontdekken wat het lawaai precies veroorzaakt', zegt Bert Kramer.

De huidige situatie en de busbaanbrug die jarenlang een kilometer verderop lag zijn volgens Kramer niet helemaal vergelijkbaar. 'In die baan zat een kromming, deze rijbaan is recht. Daardoor zou het geen overlast moeten opleveren, maar nu blijkt dat dat wel zo is.'

Of de 30-kilometerzone die de bewoners voorstellen een optie is, willen Boelens en Kramer nog niet zeggen. 'We moeten eerst weten wat dit precies veroorzaakt. En je mag niet overal een flitspaal neerzetten. We gaan om tafel, ook met de eigenaar van de brug, om te kijken wat dit veroorzaakt. Daarna willen we ervoor zorgen dat de ellende stopt.'

