Rondje Groningen: Hoofddoekdiscussie op de Museumbrug

Je kan er niet omheen dat stad-Groningen een beetje in de ban is van de Rolling Stones. YouTubers nemen er hun video's met maatschappelijke vragen op... en straatmuzikanten blijven niet achter.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op rij. Door de hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden.

1) Ook de straatmuzikant doet mee

Als Groningen in de ban is van de Rolling Stones, dan straatartiest Rod Shake It Up ook.

2) 'Abdeen pakt vrouw die tegen hoofddoek is aan'

YouTuber Abdeen vraagt passanten op de Museumbrug in Stad wat ze van hoofddoeken vinden. Of er daarna ruimte is voor discussie... is een oordeel dat je beter zelf kan vellen.

3) Ondertussen bij Seaports

Kwamen studenten van de Hanzehogeschool met een voorstel voor minder verspilling, meer voedsel. Nu de volgende stappen!

4) Zelfs bij het saaiste weer

Komt Nieuwe Statenzijl er niet al te bekaaid van af.

5) Alarmerende kuikenoverleving

Dat heb je vermoedelijk nog niet eerder in een kop gelezen. Toch is dat precies het probleem dat nu wordt aangestipt.

6) Voor als je van Hoog Houdt

De kerstboom op de Grote Markt in Stad wordt opgetuigd. Aanleiding voor Thomas Bos om een woordgrapje te maken:

En Hans mist de lampjes nog:

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Hier blader je door het archief. Tot morgen!