Verdachte drugslab Wildervank ontsnapt uit ziekenhuis

Een 49-jarige verdachte die afgelopen zomer met brandwonden werd aangehouden bij een drugslab in Wildervank, is ontsnapt uit een Gronings ziekenhuis. Wanneer dat gebeurd is, is niet bekend. De man is nog spoorloos.

Dat werd duidelijk tijdens een eerste rechtbankzitting. De andere verdachte, een 45-jarige man uit Noord-Brabant, zit nog vast.

Geen beveiliging

De man werd niet beveiligd in het ziekenhuis. Volgens het Openbaar Ministerie Oost-Nederland is dat een keus geweest. De man was niet geschikt voor detentie vanwege de ernst van zijn verwondingen.

Hij werd op 19 augustus met brandwonden aangetroffen in een vervallen kalkfabriek aan de Meihuizenweg in Wildervank. Hij was in aanraking gekomen met chemische stoffen in het lab, die de brandwonden veroorzaakt hadden. Het pand bood onderdak aan een speedlab.

In verband gebracht met ander onderzoek

De politie Oost-Nederland onderzoekt de zaak. De man uit Noord-Brabant wordt ook in verband gebracht met een drugsonderzoek in Zwolle. Daar heeft de politie in mei een vrachtwagen onderzocht die drugsgrondstoffen bleek te bevatten.

