UMCG: nieuwe behandeling van gevorderde endeldarmkanker leidt tot minder uitzaaiingen

De apparatuur in het UMCG waarmee een apparaat om patiënten te bestralen wordt bestuurd (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De kans op terugkeer van endeldarmkanker is minder groot als een patiënt vóór de operatie kortdurend wordt bestraald en aansluitend chemotherapie krijgt. Dit blijkt uit een jarenlange, internationale studie die onder meer door het UMCG werd geleid.

De onderzoekers verwachten dat deze resultaten zullen leiden tot aanpassing van de standaard behandeling. De huidige behandeling van gevorderde endeldarmkanker bestaat uit zes weken radiotherapie gecombineerd met een lage dosis chemotherapie. Daarna wordt de tumor operatief verwijderd.

Samen met meer dan vijftig andere ziekenhuizen is gekeken of een andere behandelstrategie van endeldarmkanker kan leiden tot minder uitzaaiingen elders in het lichaam.

Nieuwe methode

Bij de nieuwe behandeling ontvangt de patiënt één week bestraling, gevolgd door achttien weken chemotherapie. Daarna vindt de operatie plaats. Voordeel van deze methode is dat bestraling ervoor zorgt dat de tumor zo klein mogelijk wordt en daardoor makkelijker te verwijderen is. Bovendien doodt chemotherapie tumorcellen die uitzaaiingen vormen. Zo kan tussentijds de bestraling langer doorwerken, waardoor de tumor nog kleiner kan worden voor de operatie, aldus de onderzoekers.

De afgelopen jaren zijn in totaal 920 patiënten uit zeven landen behandeld volgens de huidige of de nieuwe methode. Daarbij bleek dat patiënten die de vernieuwde behandeling kregen minder uitzaaiingen ontwikkelden.

Minder uitzaaiingen, wel meer bijwerkingen

Na drie jaar was dit 20 procent van de patiënten, tegenover 27 procent van de patiënten die de standaardbehandeling ontvingen. Ook leidde de nieuwe behandelmethode ertoe dat in 28 procent van de gevallen er geen tumorcellen in de endeldarm en omliggende lymfeklieren meer te vinden waren.

Daar tegenover staat wel dat patiënten meer bijwerkingen melden doordat de chemotherapie zwaarder is. 'Maar deze bijwerkingen hebben er niet toe geleid dat patiënten niet geopereerd konden worden. Ook was het aantal complicaties na de behandeling in beide groepen gelijk', stelt oncologisch chirurg Boudewijn van Etten (UMCG).

Standaard behandeling wordt aangepast

De onderzoekers verwachten dat er nu stappen worden gezet om van deze experimentele strategie een standaard behandeling te maken. 'Behandeling van de patiënt voorafgaand aan de operatie is een leidende therapie voor deze vorm van endeldarmkanker, met helemaal niet meer opereren als mogelijke extra optie in de toekomst', aldus Geke Hospers, medisch oncoloog in het UMCG.

De resultaten zijn dinsdag verschenen in het medische vakblad The Lancet Oncology.

