Rechtbanktekenaar stopt na 25 jaar: 'Je hoort zoveel bizarre verhalen'

'Ik heb helaas lichamelijke gebreken die mij dwingen met dit werk te stoppen.'

'Is hij gespannen of juist arrogant?'

'Het werk zit mij echt in het bloed', vertelt Zuurveen. 'De tekening moet zo snel af zijn, dat je op het moment zelf heel erg gefocust bent. Je kijkt vooral naar de houding van de verdachte. Ik probeer in zijn gevoel te kruipen. Zit hij er gespannen bij of juist arrogant?'

Heeft hij een kanten zakdoekje van oma mee?

In die 25 jaren heeft Zuurveen heel wat meegemaakt. 'Je hoort zoveel bizarre verhalen en ziet veel mensen die erge dingen hebben gedaan. Ik kan me nog goed herinneren dat ik bij de zaak zat over de schietpartij bij Klein Kroegje aan de Rodeweg. De verdachte was zo'n mooie jongen in een blauw glanzend maatpak. Hij had een wit zakdoekje in zijn hand met kant. Alsof hij die van zijn oma had meegenomen. Zo interessant, dan ben ik nog meer gefocust dan normaal.'

Familie verdachte bemoeit zich met tekening

'Ik kan me ook nog goed herinneren dat we een verdachte in de zaal hadden zitten van Albanese afkomst', vertelt Zuurveen verder. 'Tijdens de rechtszaak kwam de familie steeds dichter bij mij zitten. Ze vonden dat ik de man té goed had getekend en dat hij herkenbaar was. De rechter heeft ze toen teruggefloten, zodat ik mijn werk weer goed kon doen.'

Verdachten die tekening willen hebben

Ook zijn er verdachten geweest die geïnteresseerd waren in de tekeningen die Annet Zuurveen maakte. 'Dat is wel apart, maar uit ethische overwegingen doe ik dat niet.'

Liefde voor rechtbanktekenen blijft

De liefde voor het werk blijft Zuurveen altijd houden. 'Ik vind het nog altijd heel interessant. De verhalen zijn elke keer weer anders, dat maakt het spannend.'