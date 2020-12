Oldambt: sticht geen vreugdevuur, maar vraag een vuurton aan

In de gemeente Pekela werd hier de afgelopen jaren met succes mee geëxperimenteerd. Na afloop van de afgelopen jaarwisseling meldde Pekela dat er aanzienlijk minder brandjes werden gesticht en dat er minder schade was dan eerdere jaren.

In Oldambt was er afgelopen jaarwisseling 58.000 euro schade.

'Mensen vinden het gezellig'

Daarom worden in Oldambt dit jaar 150 vuurtonnen in bruikleen gegeven. Volgens burgemeester Cora-Yfke Sikkema werden er de afgelopen jaren illegale vuurtjes gesticht. 'Dat mag niet, maar mensen vinden dat nu eenmaal gezellig. Op deze manier hopen we het veiliger te kunnen aanbieden, met daarbij ook minder schade aan de omgeving.'

Schade aan asfalt

Afgelopen jaarwisseling was er dus 58.000 euro aan schade in Oldambt. Dat was onder meer schade aan asfalt, doordat daarop brandjes werden gesticht. Er is toen aangifte gedaan en er zijn schades verhaald op daders. 'Als het nodig is doe ik dat dit jaar weer, maar bovenal hoop ik dat het dit jaar beter gaat', aldus de burgemeester.

Alle volwassenen in Oldambt mogen een vuurton aanvragen via de gemeentesite. Wie een vuurton krijgt, moet zich aan tal van afspraken houden. Zo moet je bekendmaken waar je de vuurton plaats en moeten rond de ton de coronaregels worden nageleefd.

