Google-onderzoekers: ’Google levert Nederland duizenden banen op’

Google heeft tussen 2014 en 2019 voor 2 miljard euro geïnvesteerd in de datacenters die het Amerikaanse bedrijf heeft gebouwd in de Eemshaven en in de Noord-Hollandse gemeente Middenmeer. Die laatste is sinds deze week operationeel. Het datacenter in de Eemshaven werd in 2016 geopend.

In opdracht van Google beoordeelde Adviesbureau Copenhagen Economics op basis van onder meer CBS- en Eurostat-cijfers wat de investeringen van Google betekenen voor de economie. Het bureau concludeert dat in de afgelopen vijf jaar de komst van de datacenters gemiddeld 3.400 directe en indirecte banen per jaar heeft opgeleverd.

Trend versneld

Omdat de vraag naar online-diensten explosief groeit was er na de realisatie van het eerste datapakhuis in de Eemshaven al snel een tweede datacenter nodig. ‘De afgelopen periode is de trend zelfs versneld. Daarom investeren wij in een digitale infrastructuur die werkt voor iedereen’, zegt Martijn Bertisen, manager Google Nederland.

Er loopt nog een investeringsprogramma van circa 500 miljoen euro, onder meer in de tweede uitbreiding van het datacenter in de Eemshaven. Die wordt naar verwachting begin 2021 afgerond.

Werk voor de regio

Het datacenter in bedrijf in de Eemshaven biedt ongeveer 350 mensen direct werk. Veel meer werk is er gedurende de project- en bouwtijd. Een groot deel daarvan komt volgens Copenhagen Economics bij bedrijven in de regio terecht.

Met bijna 1.400 banen per jaar heeft vooral de bouw- en onderhoudssector volgens de onderzoekers wat aan het Google-project in de Eemshaven. De datacenters leveren in de eerste fase ook werk op in sectoren als de telecom, beveiliging, detailhandel, transport, hotels en restaurants en adviesbureaus

Rekenmethode

Bij het berekenen van het baneneffect passen de onderzoekers een wat optimistische rekenmethode toe. Ze tellen namelijk ook alle banen mee die ontstaan vanuit de productie van de materialen voor de bouw en inrichting van het datacenter.

Ook wanneer een datacenter eenmaal draait profiteren indirect veel sectoren.

Google zegt de band met de omgeving belangrijk te vinden en steunt daarom lokale projecten. In Groningen gaf Google 1 miljoen euro uit aan 23 verschillende initiatieven variërend van ontwikkeling van educatieve spellen tot educatie over bijenteelt en inspiratieprogramma’s voor kinderen op het vlak van wetenschap en technologie.

Evenveel energie als een half miljoen huishoudens Google zegt hard te werken aan het energieverbruik van de datacenters, ware grootverbruikers van stroom. Zo vraagt het Eemshaven-datacenter evenveel elektriciteit als een half miljoen huishoudens. ‘Natuurlijk volgen we de discussies over datacenters en energieverbruik in Nederland en we begrijpen de vragen daarover’, zegt Google-manager Martijn Bertisen. ‘Ik wil dan ook graag benadrukken dat we datacenters steeds efficiënter hebben weten te maken.’ Google zegt ernaar te streven honderd procent van de stroom te matchen met wat hernieuwbare bronnen produceren. Dat betekent niet dat Google alleen maar groene stroom gebruikt, maar dat het bedrijf op de internationale elektriciteitsmarkt grootschalig groene stroom inkoopt. De stroomslurper in de Eemshaven benut ook stroom van onder meer windmolens in de nabijheid, maar de wind- en zonneparken in de buurt hebben veel te weinig capaciteit om in de totale elektriciteitsbehoefte te voorzien.

