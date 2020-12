Tim wil naar de Spelen: 'Ik train als atleet en denk als een kunstenaar'

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) voegde maandag breakdance toe aan het programma van de Olympische Spelen in Parijs in 2024. Tot vreugde van Jansen.

'Het is mijn grootste droom om actief te mogen zijn op de Olympische Spelen', zegt de Stadjer. Jansen vertelt dat hij kans maakt om geselecteerd te worden in het Nederlands team en dus mag hopen op een olympisch avontuur.

Schitteren op de Spelen

Hij legt uit dat Nederlands Algemene Danssport Bond (NADB) en sportkoepel NOC*NSF een trainingsprogramma gaan samenstellen en een selectieprocedure zullen houden. Uiteindelijk worden er acht mensen geselecteerd.

Breakdancer Tim Jansen in actie (Foto: Lucas Winkel)

'Ik hoop dat ik een plek kan krijgen in het team', zegt Jansen. Hij durft nog niet te zeggen dat hij daadwerkelijk gaat schitteren op de Spelen, maar hij gaat er alles aan doen. 'Het is natuurlijk ook afhankelijk van mijn prestaties.'

Internationaal

Jansen is sinds 2005 bezig met breakdance. 'Ik train zes dagen per week, tussen de vier en vijf uur per dag'. Hij danst al jaren voor het grote publiek, treedt op in verschillende televisieprogramma's en reist de hele wereld over om mee te doen aan wedstrijden.

'China, Korea, Japan, Houston, New York en Puerto Rico', somt hij op. 'Oja, vlak voordat we in maart de 'intelligente lockdown' kregen, ben ik nog in Los Angeles geweest.'

Mogelijkheden

Jansen vertelt vol passie over de sport die zijn leven beheerst. Al beschouwt hij het zelf soms ook als een kunstvorm. 'Er zit geen plafond aan, ik denk dat ik dat het mooiste vind. Je bent nooit klaar en er zijn eindeloos veel mogelijkheden.'

Volgens hem is er bij breakdance een mooie balans tussen je fysieke gesteldheid en creativiteit. 'Je moet lichamelijk aan de top zitten, maar het draait ook om originaliteit en eigenheid.'

Hij vervolgt: 'Ik train als een atleet en ik denk als een kunstenaar.'

Professioneler

Dat de sport een olympische discipline wordt, is volgens Jansen een goede ontwikkeling. 'Breakdance zal geprofessionaliseerd worden en dit levert een stukje zekerheid op. Als olympisch sporter wordt je bovendien toch net wat serieuzer genomen', aldus de trotse Stadjer.

Gelukkig in Groningen

Volgens Jansen is breakdance in Groningen redelijk bekend, maar is er nog ruimte voor verbetering. 'Iedereen zei tegen mij dat ik moest verhuizen naar de Randstad om door te breken, dat heb ik gelukkig niet gedaan.'

'Groningen is mijn stad, hier voel ik me thuis en prettig. Ik reis vanuit hier de hele wereld over. Ik heb geen reden om weg te gaan.'