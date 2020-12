Waterschap moet voor rechter verschijnen voor vangen van bevers

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het waterschap gedagvaard na klachten van Het Groninger Landschap en Staatsbosbeheer.

'Nog nooit een bever in onze klemmen gehad'

Hunze en Aa’s is teleurgesteld dat het zich bij de rechter moet melden, zegt woordvoerder Arjan Heugens. ‘We doen er alles aan om geen bevers te vangen. Sterker nog: we hebben nog nooit een bever in onze klemmen gehad.’

De zaak speelt in drie polders in de omgeving van Onnen: de Harense Wildernes, de Oeverpolder en de Groene Polder. Hunze en Aa’s heeft hier klemmen geplaatst om muskus- en beverratten te vangen. Volgens medewerkers van Staatsbosbeheer en Het Groninger Landschap gebeurde dat niet volgens de regels, waardoor het waterschap het risico nam om ook bevers te vangen. Hunze en Aa’s ontkent dat.

'Wij vangen ratten via strikte protocollen'

Heugens: ‘Het is onze wettelijke taak om muskus- en beverratten te bestrijden. Dat gebeurt via strikte protocollen en daar houden we ons aan. Onze vangers zijn goed opgeleid en houden zich aan de regels. In gebieden waar bevers leven, hebben we als Hunze en Aa’s de regels zelf nog strenger gemaakt. De regel is dat binnen twintig meter van een beverburcht geen klemmen mogen staan. Wij houden honderd meter afstand aan. Dat dat goed werkt blijkt wel uit het feit dat we nog nooit een bever hebben gevangen.’

Waterschap is verbaasd dat het OM toch dagvaart

Volgens Heugens heeft Hunze en Aa’s gesprekken gehad met Staatsbosbeheer en Het Groninger Landschap. ‘Daarin hebben we onze werkwijze bij de bestrijding van muskus- en beverratten uitgelegd en wat de daarbij geldende voorwaarden zijn. Ook hebben we uitgelegd wat we doen om ongewenste bijvangst, zoals bevers en andere dieren, in onze klemmen te voorkomen. We betrachten de grootst mogelijk zorgvuldigheid en daarom verbaast het ons dat het OM toch dagvaart.’

