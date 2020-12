Asielzoekers Ter Apel verlaten 'quarantainehotel' Haren

Een paar weken geleden piekte het aantal coronabesmettingen in de COA-opvang in Ter Apel. In totaal hadden 18 asielzoekers op hetzelfde moment corona. 91 bewoners moesten in preventieve quarantaine. Een deel daarvan werd naar de speciale locatie in Haren gebracht.

Haren wordt gebruikt door azc's in heel Noord-Nederland

Die locatie is ingericht voor asielzoekers die in preventieve quarantaine moeten of in isolatie wanneer ze besmet zijn met het coronavirus. Het gebouw wordt gebruikt als uitwijklocatie voor asielzoekerscentra in heel Noord-Nederland omdat daar soms te weinig ruimte voor quarantaineplekken is.

Besmettingen Ter Apel afgenomen

Het aantal corona-besmettingen in Ter Apel is in de afgelopen weken afgenomen. Vorige week waren er nog acht besmettingen in Ter Apel. Nu zijn dit nog drie. Ook zit nog maar één derde in quarantaine ten opzichte van de piek. Het gaat op dit moment om 33 bewoners.

Ter Apel is de grootste opvang voor asielzoekers in ons land met 2.000 plekken. Iedereen die in Nederland asiel wil aanvragen moet naar Ter Apel om daar de asielprocedure te starten.

Lees ook:

- Geen nieuwe vastgestelde besmettingen COA-opvang Ter Apel

- 'Quarantainehotel' Haren zorgt voor onrust bij buurtbewoners

- Speciaal 'quarantainehotel' in Haren voor asielzoekers