Frustratie over aanleg snel internet: 'Ze beloofden een Tesla, we kregen een fiets'

De teller staat momenteel op een kleine 1.000. Dat is het aantal adressen in het aardbevingsgebied waar Rodin een snelle internetverbinding heeft aangelegd. Het betekent dat er nog ruim 1.500 zijn te gaan.

Een flink aantal, zeker gezien de belofte van Rodin dat al deze woningen en bedrijven voor de zomer snel internet zullen hebben. Een aantal bewoners gelooft er niet meer in, zij zijn hun vertrouwen in het bedrijf kwijt.

Eind vorig jaar opende een van de bewoners op een avond de deur van de afgelegen boerderij op de Groninger klei tussen Kantens en Eppenhuizen. Voor de deur stond een man met een fraaie bos bloemen. Hij stelde zich voor als iemand van het management van Rodin en bood namens het bedrijf een bloemetje aan voor de ‘slechte communicatie’.

Niks meer gehoord

‘Sindsdien heb ik van Rodin niks meer gehoord’, vertelt ze. En de snelle internetverbinding die haar beloofd was, daar wacht ze ook nog steeds op. Over haar ervaringen met Rodin oordeelt ze scherp: ‘Heel slecht.’

Maanden eerder was een medewerker van Rodin al eens bij haar wezen inmeten voor de aanleg van een glasvezelkabel naar de boerderij. Die was haar per brief beloofd. Het kruisje dat de monteur op de gevel achterliet op de plek waar de kabel naar binnen zou gaan staat er nog.

Het bleef lang stil daarna. Pas nadat ze zelf de telefoon had gepakt om te informeren hoe het ermee stond kreeg ze te horen dat Rodin helaas afzag van aanleg van glasvezel. Ze zou via een radioverbinding voorzien worden van snel internet, een goed alternatief aldus Rodin.

Inmeten

Ze maakte opnieuw een afspraak om te laten inmeten. Ze nam er vrij voor, maar wachtte tevergeefs op de mannen in hun oranje werkpak.

Na het boze telefoontje stond daar dus ’s avonds de man met de bloemen. ’Zand erover, dacht ik op dat moment. Ik ging ervan uit dat het allemaal netjes opgelost zou zijn. Maar helaas is er nu een jaar lang niks gebeurd.’

‘Het gaat er niet om dat we hier een beetje kunnen Netflixen’, zegt de Groningse. ‘Maar ik heb een bedrijf en we kunnen als ondernemers niet mee zonder een fatsoenlijke internetverbinding.’

In de clinch

Ze heeft zich aangesloten bij een groep bewoners aan de Smedemaweg in Huizinge die ook met Rodin in de clinch liggen. ‘Wij willen hier gewoon een glasvezelverbinding. En anders maar niks’, zegt hun woordvoerder Bert Kip, die een verhuurbedrijf voor de bouw runt.

Wat hen steekt is niet alleen dat Rodin hun woning of bedrijf nog niet heeft aangesloten, maar ook dat Rodin ze internet wil geven via een radioverbinding. Dat gaat via een centrale mast die meerdere adressen kan aanstralen via een schotel aan de gevel.

Wij zijn lekker gemaakt met een Tesla, maar krijgen een elektrische fiets Bert Kip, inwoner Huizinge

Basisbehoefte

Volgens de bewoners komt Rodin daarmee niet na wat bij de start van het project Snel Internet Groningen is toegezegd: dat de ’witte adressen’ (zie kader onderaan) een glasvezelverbinding krijgen en dat alleen de zeer slecht bereikbare plekken snel internet zouden krijgen via een radioverbinding.

‘Wij worden gewoon afgescheept’, fulmineert Kip. ‘Goed internet is een basisbehoefte. Wij zijn lekker gemaakt met een Tesla, maar krijgen een elektrische fiets. Wij als ondernemers werken met grote bestanden, beelddata en beveiligde gegevens en we willen op de toekomst zijn voorbereid.’

In de boerderijen bij Huizinge zitten onder meer akkerbouwers, een notaris, een financieel adviseur en een juridische onderneming.

Kip zegt dat de glasvezelkabel 40 meter van zijn huisadres vandaan ligt. ‘Wat is er zo moeilijk?’, vraagt hij zich hardop af. ‘Maar er wordt doodleuk gezegd: ’het geld is op'.’

Steunzender

Daar komt bij dat Rodin een aantal bewoners niet rechtstreeks van een mast wil aanstralen, maar via een steunzender op de woning van een buurman. Bijvoorbeeld omdat een boom een goede verbinding in de weg staat.

Kringen rond het project zeggen ongelukkig te zijn met deze oplossing. Niettemin meldt de provincie, Rodins opdrachtgever, er geen bezwaren tegen te hebben. Mits het technisch goed werkt en de bewoners er mee akkoord zijn.

De problemen waar de bewoners bij Huizinge mee zitten, spelen op meer afgelegen plekken, zoals bij de Winsumermeeden. Bij elkaar is aan tientallen bewoners aanleg van glasvezel beloofd, maar is die toezegging later ingetrokken omdat bekabeling bij nader inzien te duur bleek. Dus krijgen die adressen een radioverbinding.

Glasvezel is hier niet haalbaar, de te overbruggen afstanden zijn te groot Rodin

‘Wij kennen de frustratie van een aantal bewoners’, laat Rodin weten. ‘Wij hebben persoonlijk contact met ze. Wij hebben meer dan eens uitgelegd waarom glasvezel in hun geval niet haalbaar is. Dit heeft alles te maken met de lokale situatie, waar de te overbruggen afstanden te groot zijn.’ Doordat Rodin en bewoners hier lijnrecht tegenover elkaar staan, ligt aansluiting van de adressen al een tijd stil.

De provincie zegt de teleurstelling over het uitblijven van een glasvezelkabel te begrijpen, maar dat Rodin niet verplicht kan worden glasvezel aan te leggen.

Volgens het contract moet Rodin minimaal 60 procent van alle 2.500 witte adressen in de bevingsregio bekabelen. De rest kan via een radioverbinding. ‘Wel vinden we het belangrijk dat Rodin een eventuele verandering in techniekkeuze goed uitlegt aan de deelnemers’, aldus de provincie.

Negativiteit

Het is jammer, betreurt de provincie, dat er zoveel negativiteit rond de aanleg van snel internet is. Het is voor de bewoners en het gebied een belangrijk project, aldus de provincie. Het werd opgezet op een moment dat geen enkele marktpartij geïnteresseerd was in de aanleg van een netwerk. De provincie was er verheugd over dat Rodin het op zich nam.

Er is ook absoluut voortgang in de uitrol, stelt de provincie. Rodin zelf wil ‘vanuit concurrentieoverwegingen’ niet zeggen hoe veel adressen nu zijn aangesloten. Vanuit het project wordt gemeld dat het er een kleine duizend zijn. Daar heeft Rodin 2,5 jaar over gedaan.

De claim van Rodin om voor de zomer nog eens 1.500 huizen, boerderijen en bedrijfspanden aan te sluiten is niettemin reëel, schat de provincie in. Omdat het overgrote deel van het graafwerk al is gedaan en de hoofdverbindingen er nu liggen is op veel van de 1.500 adressen alleen nog de aanleg van het laatste stuk naar de woningen nodig.

Tempo opvoeren

‘We verwachten het tempo van aanleggen te kunnen opvoeren’, aldus Rodin. Nu er overeenkomsten liggen met lokale aannemers, kan Rodin ook een betere planning geven, meldt het bedrijf.

Witte en grijze adressen De provincie telt ongeveer 15.000 zogeheten witte adressen waar het internet zeer traag is. Daar komt de snelheid van dataverkeer niet boven de 30 Mbit per seconde. Dat is te langzaam voor bedrijven om goed zaken te doen, boeren kunnen er hun mestboekhouding niet goed verwerken en een Teams-les volgen is er voor scholieren niet bij. Om daar verandering in te brengen heeft de provincie het project Snel Internet Groningen opgezet, waarmee in mei 2018 een begin is gemaakt. Het bedrijf Rodin won de aanbesteding en mocht met een lening van 30 miljoen en 10 miljoen euro subsidie van de provincie het netwerk aanleggen, te beginnen in het aardbevingsgebied.

