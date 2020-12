OM eist taakstraf en rijontzegging voor veroorzaken dodelijk ongeval

Justitie eist tegen een 73-jarige man uit Groningen een taakstraf van 180 uur en een rijontzegging van een half jaar voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Op 25 mei 2018 reed hij in de Willem Barentzstraat in Groningen een scooterrijder aan.

De 67-jarige bestuurder overleed een paar dagen na het ongeluk aan de gevolgen van het ongeval. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de 73-jarige automobilist 'aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag'.

Geparkeerd op fietspad

Het ongeluk gebeurde rond half vijf in de middag. De scooterrijder was via het fietspad onderweg vanaf het Hoendiep in de richting van de Westerhaven.

Vanaf de Eendrachtskade Noordzijde kwam de 73-jarige bestuurder het fietspad oprijden. Bij de kruising met de Willem Barentszstraat draaide de automobilist deze weg in en zag daarbij de scooterrijder over het hoofd. Een botsing was het gevolg. De scooterrijder kwam meters verderop ten val.

Dwarslaesie

Omstanders bekommerden zich om het slachtoffer. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, was het slachtoffer al in coma. Na een paar dagen overleed hij in het ziekenhuis aan de gevolgen van een dwarslaesie.

De automobilist had zijn wagen met daarachter een aanhanger even op de stoep en half op het fietspad geparkeerd. Hij wilde als krantenbezorger snel zijn krantenpakket aan de Willem Barentzstraat halen. Toen hij wegreed, zag hij de scooterrijder over het hoofd. 'Hij was er ineens. Ik heb hem niet gezien.'

Combinatie van fouten

Volgens de officier is hier sprake van een combinatie van fouten. De bestuurder van de auto reed allereerst door haaientanden op de Eendrachtskade, met als doel het fietspad op te rijden. Ook dat is verboden.

Daarbij heeft hij niet goed gekeken en het slachtoffer geen voorrang verleend. 'Zware schuld', stelde de officier. 'Als je zo veel fouten maakt in het verkeer, dan moet je extra oplettend zijn. Je zult de dood van iemand op je geweten hebben.'

Omrijden had vijf minuten gekost

De bestuurder kende de verkeerssituatie daar goed. Hij kwam er vaker en parkeerde er vaker op de foute manier. De man sloeg rechtsaf om meteen daarna 'even snel' het fietspad op te rijden. Volgens de officier waren er genoeg alternatieven geweest om zijn krantenpakket te halen. Bij omrijden had het hem hooguit vijf minuten gekost. 'Een gruwelijk gevolg', zei de officier.

Volgens de advocaat van de bestuurder staan er op het fietspad vaker busjes op die manier geparkeerd. Over de strafeis zei hij het volgende: 'We zijn nu 2,5 jaar verder. Een straf opleggen biedt nu geen bijdrage meer.'

Geen contact gehad met nabestaanden

Na het ongeval maakte de politie een verkeersongevallenanalyse op. Daarbij is niet vast komen te staan of de scooterrijder te hard reed of geprobeerd heeft uit te wijken.

Na het ongeval zocht de bestuurder geen contact met de nabestaanden van het slachtoffer. Dat was hem door de politie afgeraden, zei hij tegen de rechters. De bewuste weg én het fietspad ontwijkt hij sinds de dag van het ongeluk. De nabestaanden waren dinsdag niet bij de rechtszaak aanwezig.

De rechtbank doet uitspraak over twee weken.

