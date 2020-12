Kunstenaar bezorgt eigen krant huis-aan-huis in Pekela

Een krant vol liederen, tekeningen en vergeten woorden. Scholten gooit ze deze week zelf bij de Pekelders door de brievenbus. Via Marktplaats wist hij een oude postkar van PTT Post op de kop te tikken. In het begin vond hij dat best spannend. 'Ik heb mijn werk eigenlijk nog nooit zo bij iemand door de deur gegooid. Ik hoop dat ze het mooi vinden', zegt hij lachend.

Aan het werk in de fabriek

Aan het eind van de zomer was Scholten elke dag in Pekela om zich in het gebied te verdiepen. Hij sprak met inwoners over allerhande onderwerpen, maar dook ook in de archieven en las boeken.

'Ik heb ook nog twee dagen in de oude strokartonfabriek gewerkt en meegekeken. En daar heb ik veel mooie oude woorden leren kennen. Die heb ik opgenomen in de krant', zegt Scholten.

'Korrelpikker'

Het gaat om woorden als 'korrelpikker' en 'bolkoker', die nu niet meer gebruikt worden. Scholten hoopt daar met de krant verandering in te brengen. 'Ik hoop dat een deel van die woorden weer in het vocabulaire van de Pekelders terecht komt. In spreektaal of in memes (grappige teksten of afbeeldingen die op internet worden gedeeld, red) ofzo'.

Artikel over draaiorgels in de krant van kunstenaar Bert Scholten (Foto: Jeroen Willems)

Synchroon draaiorgel spelen

In de krant staat ook een experiment voor twee draaiorgels. 'Het leek me mooi als aan beide kanten van het Pekelderdiep een draaiorgel staat en dat ze dan synchroon hetzelfde lied spelen. Eigenlijk is de afstand net iets te groot maar het leek me juist mooi als ze dan net niet synchroon draaiden. En dat ze dan op van die karretjes, net als ik nu doe, het hele Pekelderdiep afgaan', zegt Scholten.

Impact

De verhalen van Pekela moeten in Pekela blijven, vindt Scholten. Hij brengt de kranten daarom ook alleen hier rond. Wat de impact van zijn krant zal zijn in de Groningse lintdorpen vindt hij moeilijk te zeggen. 'Dat is ook mijn vraag aan Pekela, zeg maar. Dat kan ik ook niet voorspellen. Dit is pas een begin wat mij betreft', zegt Scholten.

