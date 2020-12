Honderden studenten Vindicat helpen Voedselbank Groningen

Supermarktbezoekers kunnen mensen van de voedselbank helpen door één of meerdere producten van het aangeboden boodschappenlijstje te kopen en te doneren. 'Dat gaat dan vooral om houdbaar voedsel en verzorgingsproducten', zegt Jack Koops van Voedselbank Groningen. 'Tot nu toe gaat dat heel goed. We zitten nu op 120 kratten vol houdbaar voedsel en verzorgingsproducten en dit is nog maar de eerste dag.'

Vindicat negatief in het nieuws

Dat Vindicat de laatste tijd negatief in het nieuws is gekomen, is Koops niet ontgaan. 'Nee, maar het leuke is dat wij een goede afspraak hebben met het bestuur van Vindicat. Zij staan voor ons klaar en de samenwerking gaat heel goed. Ze staan met drie tot vierhonderd studenten van 's ochtends elf tot 's avonds zeven uur in de supermarkt. Daar zijn we heel dankbaar voor.'



'Alleen positieve reacties'

Op de vraag of mensen de studenten aanspreken op de rel van de feestende leden schudden ze hun hoofd. 'Dit is natuurlijk iets positiefs dat we doen. Wij krijgen nu alleen maar positieve reacties en dat is heel leuk om te horen.'

Studenten van Vindicat helpen Voedselbank Groningen (Foto: RTV Noord)

'Een vrouw liep bij de voedselbank en helpt nu ook mee'

De studenten vinden het mooi om aan deze actie deel te nemen. 'We spreken de mensen enthousiast aan en zeker in deze tijd reageren de mensen lief. Er vertelde net een vrouw dat ze tot voor kort nog bij de voedselbank liep en nu wat in het krat heeft gestopt. Dat soort verhalen vind ik mooi om te horen.'

Met deze hulp tijdens de decemberactie hoopt Voedselbank Stad Groningen weer even vooruit te kunnen om zo ook in de winter alle gezinnen in de gemeente Groningen te kunnen voorzien van voldoende boodschappen.

