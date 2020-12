Peuken rapen in de binnenstad: 'Alleen al 15.000 in de Herestraat'

Op de laatste dag van de actie staat Gert Bron, medewerker van stadsbeheer, nog steeds te kijken van de dagopbrengst. 'Vandaag hebben we denk ik alleen al 3000 sigaretten en peuken rondom Forum Groningen gevonden.'

En dat is veel, erkent hij. Maar de hoeveelheid is volgens Bron niet het grootste probleem.

'Peuken en kauwgom zijn het meest voorkomende afval in de openbare ruimte. Mensen denken aan blikjes en plastic zakjes, maar peuken en filters zijn echt onderbelicht. Het wordt niet als zwerfafval gezien, en ik zou dat wel graag willen. Pas dan kun je ermee aan de slag.'

Zo zag de opruimactie eruit:

'Werkelijk ongelofelijk'

De afgelopen weken vonden rond de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool, het UMCG en in de binnenstad in totaal vijftien schoonmaaksessies plaats.

'Het is werkelijk ongelofelijk wat we gezien hebben', zegt Bron. 'In de Herestraat vonden we in twee uur tijd 15.000 peuken en filters. Op het Hanzeplein vonden we 6.000 peuken. Ook rondom de hogeschool en de universiteit. Daar verbaasde ik me over, dat zelfs rondom scholen veel peuken gevonden worden. Je zou denken: die hoogopgeleiden weten wel beter.'

Dat iemand rookt is een vrijwillige keuze, vindt Bron. 'Dat moet diegene helemaal zelf weten. Maar dat je het dan klakkeloos in het gras of in het water gooit, zorgt voor veel grotere problemen.'

Stille krachten

Er zijn ook zogenoemde stille krachten actief in de gemeente, die belangeloos hun straat of wijk schoon houden. 'Zij kunnen bij de gemeente een speciaal potje krijgen om zelf het afval in te verzamelen. In Groningen zijn er 1300 mensen die dat vrijwillig doen. Nergens in de wereld gebeurt dat zo veel als hier.'

De potjes die de vrijwilligers gebruiken om de peuken in te verzamelen (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

Een deel van het ingezamelde afval wordt gebruikt voor een kunstwerk, dat in samenwerking met afvalkunstenaar Maria Koijck wordt gemaakt. En is het na vijftien opruimsessies missie geslaagd? Nog niet helemaal, vindt Bron. 'Dit is de voorlopig laatste dag. Nu komen eerst de feestdagen, later gaan we weer verder.'

Lees ook:

- Vrijwilligers rapen duizenden peuken van terrein rond UMCG

- Groningen heeft nu officieel de eerste rookvrije zone van Nederland