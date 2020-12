Voorwaarts Voorwaarts over de woningmarkt: 'Mensen bewegen nu wél naar een woning'

RTV Noord presenteert vanaf vandaag een nieuwe podcast: Voorwaarts Voorwaarts. In deze podcast bespreken we thema’s die raakvlakken hebben met de Groninger politiek en ontwikkelingen in de samenleving. Deze keer: de woningmarkt.

Hoe staat de woningmarkt in de provincie ervoor? Te gast is Laura Broekhuizen, directeur van woningstichting Groninger Huis en voormalig wethouder in de gemeente Oldambt. Zij gaat in gesprek met verslaggevers Martijn Folkers en Mario Miskovic over de woningmarkt en de rol van de sociale huursector.



Bewegen naar een woning

'De mensen in Oldambt mis ik echt wel, maar in deze baan zit ik wat meer in de luwte', zegt Broekhuizen. 'Mijn hart ligt bij wonen en ik ben heel blij op deze plek.' Ze gaat in op de rol die ze heeft als volkshuisvester. 'De rente is bizar laag en veel mensen gaan nu wél bewegen naar een nieuwe woning.'

Beluister de aflevering hier:

Over de podcast Voorwaarts Voorwaarts

De naam van de podcast is afgeleid van het Groninger vlaggenschip, de Voorwaarts Voorwaarts. Dit was lange tijd het schip dat ondersteund werd door de gemeente en de provincie Groningen. De Voorwaarts Voorwaarts, een koftjalk, gold als ‘uithangbord voor Stad en Ommeland’.

De podcast verschijnt op regelmatige basis in de bekende podcastapps.

