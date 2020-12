Donar gaat voor 'Europese bubbel' in Den Bosch in plaats van in Groningen

Eerder werd bekend dat de Europe Cup in een ander format zal plaatsvinden. In plaats van een poule met zes wedstrijden, worden er eind januari drie duels gespeeld op één locatie in een 'bubbel'. Vervolgens hebben Donar en Heroes 'in nauw contact' gekeken op welke manier het toernooi het beste naar Nederland kan worden gehaald.

'Den Bosch gunstiger dan Groningen'

'Door beide clubs is in overleg met onder meer de gemeenten en accommodaties gekeken naar de geschikte plek. De voorwaarden om in Den Bosch te organiseren, bleken uiteindelijk gunstiger dan in Groningen. Donar heeft dan ook in een officiële 'support letter' de steun voor het kandidaat stellen van Den Bosch bevestigd', zo laat Donar weten.

Heroes, Borisfen en Parma

Heroes heeft zich officieel kandidaat gesteld. Tussen 9 en 16 december wordt door de Europese basketbalbond FIBA bekend gemaakt op welke locatie de 'bubbel' zal worden gespeeld. De wedstrijden vinden plaats tussen 26 en 29 januari. Donar neemt het in de groep op tegen Heroes Den Bosch, BC Borisfen (Wit-Rusland) en BC Parma (Rusland).

Lees ook:

- Donar over Europese bubbel: ‘Meer ervaring dan in Den Bosch’