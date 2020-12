Groningse huisartsen startklaar om te vaccineren: ‘Generale repetitie al gehad’

Het kabinet maakte dinsdagavond bekend dat niet ouderen, maar personeel in de verpleeghuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg het Pfizer-vaccin als eerste toegediend krijgt.

'Aantal opnames kan hierdoor dalen'

Dat besluit werd onder meer genomen omdat zorgpersoneel makkelijker naar een vaccinatie locatie kan reizen. Ouderen in verpleeghuizen zijn minder mobiel. Een ‘zinnige’ aanpak, vindt Rademaker.

‘Door zorgpersoneel te vaccineren, zorg je ervoor dat het virus de kwetsbaren niet via de werknemers bereikt. Ouderen lopen toch het grootste risico om in het ziekenhuis te belanden. Door deze aanpak zullen de besmettingscijfers misschien niet heel erg dalen, maar het aantal opnames wel. En dan kan er straks weer veel meer.’

Ziekenhuizen als centrale vaccinatie-locatie?

Logistiek is de vaccinatiecampagne nog wel een puzzel, mede doordat het Pfizer-vaccin bewaard moeten blijven bij een temperatuur van -70 graden Celsius. Rademaker, zelf praktijkhouder in Grijpskerk, kan zich voorstellen dat ziekenhuizen een rol krijgen als centrale vaccinatie-locatie, ‘Daar is de apparatuur om het vaccin koel te houden. Zo gebeurt het momenteel in Engeland ook.’

In Engeland, Wales en Schotland is het Pfizer-vaccin verspreid onder vijftig ziekenhuizen. Het vaccineren is daar in volle gang.

We dragen graag ons steentje bij om er een positieve draai aan te geven Paul Rademaker - Voorzitter Huisartsenkring Groningen

Huisartsen spelen graag een rol

Welke rol huisartsen spelen bij de vaccinatiecampagne, is nog niet duidelijk. De Landelijke Huisartsen Vereniging peilde onlangs hoe praktijken hun rol in de vaccinatiecampagne zien. In Groningen staan de artsen in elk geval in de startblokken, zegt Rademaker.

‘Het is voor veel mensen een vreselijk jaar geweest, waarin sectoren als de horeca enorme verliezen hebben geleden. We dragen graag ons steentje bij om er een positieve draai aan te geven.’

Grootser project dan de griepprik

Ervaring met de jaarlijkse griepvaccinatie is wat hem betreft een groot voordeel, ervan uitgaande dat huisartsen de ouderen en kwetsbaren in de samenleving gaan vaccineren.

‘Als we morgen een datum horen waarop we de spuiten krijgen, hebben we morgenmiddag de etiketjes geprint. Die hebben we twee maanden geleden immers ook gebruikt. Een grote meerderheid van de huisartsen meent de vaccinatie in de eigen praktijk te kunnen doen. In feite hebben we de generale repetitie al gehad.’

Een sporthal ingericht als grieppriklocatie (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Tegelijkertijd waakt Rademaker voor onderschatting van het vaccinatieproject. ‘Het is veel werk. Dat moet je niet bagatelliseren. De opkomst zal wat groter zijn dan bij de griepprik en we zullen de 1,5 meter afstand wat ruimer op moeten zetten. Als we allemaal de schouders eronder zetten, moet het lukken.’

Met welk vaccin gaan huisartsen aan de slag?

Het ministerie van Volksgezondheid maakte dinsdag bekend dat de eerste vaccinaties voor zorgpersoneel gebeuren met het vaccin van BioNTech/Pfizer. Dat wordt toegediend op dertig locaties in ons land waar al teststaten ingericht zijn. Die werkwijze is het meest praktisch omdat het vaccin bij een temperatuur van -75 graden Celsius bewaard moet worden.

Bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking krijgen het eenvoudiger te verspreiden vaccin van Moderna aangeboden. Van dat vaccin ontvangt Nederland in het eerste kwartaal van 2021 in totaal 390.000 doses.

Rademaker gaat ervan uit dat ook huisartsen dit vaccin gaat toedienen. 'Daarmee kunnen we mensen net zo behandelen als bij de griepprik. We richten ons op de mensen van zestig jaar en ouder én de risicogroep onder de zestig. Als dat gebeurd is, ben ik ervan overtuigd dat de het aantal opnames snel daalt.'

Lees ook:

- De griepprik halen in tijden van corona gaat in een sporthal

- Huisartsen merken agressie bij patiënten en vragen begrip

- Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog