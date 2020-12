Grote zorgen bij eigenaar gekraakt pand: 'De gasleidingen liggen open'

Het pand in de Padangstraat in de stad Groningen (Foto: Google Street View)

Een woning aan de Padangstraat in de stad Groningen is gekraakt. De eigenaar van het pand zegt geen verdere verantwoording te willen dragen voor de mogelijke gevolgen. 'Het is niet ondenkbaar dat dit escaleert', waarschuwt hij.

De woningeigenaar wil niet met zijn naam in de publiciteit, zijn naam is wel bekend bij de redactie van RTV Noord. Het pand, dat uit twee woningen bestaat, is in slechte staat. De eigenaar loopt al langere tijd rond met het plan om de woning aan te pakken, dat is ook deels gedaan.

De elektriciteit in het pand is aangelegd in 1915 en volgens de eigenaar zijn de gasleidingen niet veilig. 'De gasleidingen liggen open. Als ze gas gaan gebruiken dan is de ramp niet te overzien. Ik kan niet beoordelen hoe lang deze situatie nog duurt, maar ik kan dit niet tolereren. Ik heb aangifte gedaan.' Het pand bestaat uit twee woningen.

Hier moet echt iemand wakker worden Pandeigenaar

Vooralsnog geen ontruiming

Navraag bij de politie wijst uit dat er niet per direct overgegaan kan worden tot ontruiming. Het door de krakers 'opgebouwde huisrecht' houdt dat volgens de politie en het Openbaar Ministerie tegen. Het is bij zowel de eigenaar als bij de politie niet bekend hoeveel mensen de woning in de Padangstraat hebben ingenomen. De eigenaar heeft via de mail contact met de krakers.

'Iemand moet wakker worden'

'Ik neem geen verantwoording meer', zegt de woningeigenaar onomwonden. 'Het is er echt gevaarlijk, de woning staat ook tussen allemaal andere huizen. Hier moet echt iemand wakker worden', waarmee de pandeigenaar zich richt tot de gemeente en de politie.

De VVD in de gemeente Groningen maakt zich evenals de eigenaar ook zorgen over de ontstane situatie en daarom willen ze vragen stellen aan de burgemeester tijdens het politieke vragenuur op woensdag.