Handbalsters overleven op EK, Abbingh houdt kruit droog

Oranje had net als tegen Kroatië en Servië moeite met scoren. Het was aan de verdediging te danken dat Hongarije bij rust slechts een voorsprong had van twee punten. In de tweede helft liep het aanvallend beter bij Nederland. Lois Abbingh had daar slechts een klein aandeel in.

De Groningse scoorde slechts één keer. Het doelpunt was wel belangrijk. De normaal gesproken zeer trefzekere schutter zette haar team voor de eerste keer in de wedstrijd op een voordelige marge van drie doelpunten, 26-23.

Abbingh scoort te weinig

In totaal heeft Abbingh na de drie poulewedstrijden tien treffers achter haar naam. Dat is veel te weinig voor haar kwaliteiten. Tegen Hongarije schoot ze één van haar vijf pogingen raak. Ze miste bovendien ook nog een strafworp. Verdedigend stond ze wel als een huis. Kelly Dulfer was topscorer met acht treffers.

Tussenronde

Nederland neemt twee punten mee naar de tussenronde. Hierin wordt bepaald welke landen zich plaatsen voor de halve finale. Donderdag is de eerste wedstrijd met Noorwegen als tegenstander. Daarna volgen nog confrontaties met Duitsland en Roemenië.

