Onbegrip over plan voor oud papier in Haren: 'Lijkt wel staatssteun'

Meerdere inwoners van Haren hebben een brief van de gemeente gekregen, waarin valt te lezen dat het oud papier vanaf april huis aan huis wordt opgehaald. De ontvangers van de brief kunnen daarvoor een speciale container krijgen.

De inhoud van die container wordt in bepaalde delen van Haren opgehaald door voetbalclub Be Quick of door basisschool De Wissel. Beiden zetten dat oud papier om in geld. Het zint VV Gorecht-voorzitter Mariska Sloot niet.

Je ontneemt ons hier een stuk van onze inkomsten mee Mariska Sloot - voorzitter VV Gorecht

Inkomsten door oud papier

Iedereen die VV Gorecht een warm hart toedraagt kan sinds jaar en dag het oud papier kwijt in een speciale container nabij het clubhuis. Dat oud papier levert de club een aardig zakcentje op per maand: 350 euro. 'Het is toch van de zotte dat er nu in Haren papieren rondgaan waarin staat dat mensen een container kunnen krijgen en dat de inhoud van die container vervolgens sowieso naar een bepaalde school of voetbalclub gaat', zegt Sloot verontwaardigd.

Boos

Meerdere leden van de vereniging kregen vorige week de desbetreffende brief in de bus en dat zorgde voor een stortvloed aan reacties richting de bestuursleden. 'We merken nu ook dat de brief niet in alle delen van Haren is verspreid en we weten dus ook niet welke willekeurige verenigingen verder nog gekoppeld zullen worden aan het oud papier. Wij zijn hier wel echt heel boos over want je ontneemt ons hier een stuk van onze inkomsten mee.'

Oud-raadslid Mariska Sloot (Foto: Partij voor het Noorden)

Gemeente: 'Geen willekeur'

Volgens de gemeente is er geen sprake van willekeur. Vanaf volgend jaar is de gemeente verplicht om het oud papier in de voormalige gemeente Haren huis aan huis in te zamelen. De gemeente wil op dit moment in kaart brengen of mensen hun oud papier door een vereniging willen laten ophalen of door de gemeente.

Waar De Wissel en Be Quick al een grondgebied te pakken hebben, zal volgens de gemeente ook het gesprek worden opgestart met andere verenigingen. Zo krijgen ook die verenigingen en instellingen de kans om het oud papier in de nabije omgeving van bijvoorbeeld hun club- of kerkgebouw in te zamelen in een bepaald gedeelte van het dorp.

Staatsteun

Mariska Sloot vindt het maar een rare gang van zaken, temeer omdat de al verstuurde brieven vanuit het niets komen. 'Je kunt niet zomaar als gemeente de ene club bevoordelen ten opzichte van de andere. Sterker nog, ik vraag me af of het juridisch wel mag. Is dit geen staatsteun? Het gaat om geld, het is gewoon geld', zegt Sloot die de communicatie rondom de veranderende opzet uiterst ongelukkig vindt.

Dit kan gewoon niet Mariska Sloot - voorzitter VV Gorecht

Inwoners krijgen volgend jaar in principe standaard een papiercontainer. Als ze die container niet willen, omdat ze bijvoorbeeld hun oud papier naar VV Gorecht brengen, dan kunnen ze zich afmelden voor de container. De methode rondom het afmelden van zo'n container zint Sloot niet. 'Je kan niet zomaar zeggen dat je een papiercontainer krijgt, máár dat het papier dan naar een door de gemeente aangewezen club gaat.'

In actie

Sloot, voormalig wethouder van Haren en tevens oud-raadslid van de gemeente Groningen, heeft namens de voetbalclub bij meerdere politieke partijen in Groningen aan de bel getrokken over de ontstane situatie. 'Wij willen weten waar deze brieven nog meer terecht zijn gekomen. Als de gemeenteraad niks doet dan zullen wij als verenigingen maar iets op touw moeten zetten, want dit kan gewoon niet.'

De gemeente laat weten dat 4000 huishoudens nog geen bericht hebben ontvangen. Die zullen nog een bericht ontvangen, net zoals de overige verenigingen en instellingen, zodat zij ook kans maken om oud papier in te zamelen in een bepaald gebied van het dorp.

Lees ook:

- 'Fout met afvalkostenaanslag Haren is bijzonder pijnlijk'

- Verenigingen uiten zorgen over inzameling oud papier Het Hogeland