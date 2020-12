Lois Abbingh (nog) geen schim van zichzelf bij EK

Lois Abbingh heeft na drie duels op het EK Handbal tien treffers achter haar naam. Dat is veel te weinig voor een speelster van haar kaliber. De Groningse overtuigt niet. Sterker nog, ze is tot nu toe aan een bijzonder matig toernooi bezig.

Nederland plaatste zich met hangen en wurgen voor de hoofdronde van het Europees Kampioenschap in Denemarken. Niet alleen de haperende motor van Abbingh was daar debet aan. Het team heeft de grootste moeite om de tegenstander de wil op te leggen.

Van de snelle aanvalsgolven waar de wereldkampioen patent op heeft, was sporadisch iets te zien. Een onderdeel van het spel waar ook Abbingh baat bij heeft. Verdedigers kunnen zich minder snel instellen op haar wapen. Als de tactiek tenminste klopt.

Nauwkeurig aanspelen

Oranje is afhankelijk van doelpunten van Abbingh. Zeker nu Estavana Polman zwaar geblesseerd thuis zit. Zij scoort vanuit alle hoeken en standen en frommelt nog wel eens een bal tegen het net. Abbingh heeft die kwaliteiten niet. Je moet haar nauwkeurig aanspelen, het moment moet kloppen en de positie moet goed zijn.

Die drie elementen kwamen vaak wel samen in de groepswedstrijden tegen Servië, Kroatië en Hongarije. Maar toch, het lijkt wel alsof Abbingh verstijft zodra ze de bal in scoringspositie krijgt. Het vervolg was ook vaak maar 'zo zo'. Verdedigend stond ze wel als een huis, maar de afgelopen jaren is Abbingh tot een van de beste schutters ter wereld uitgegroeid. Logischerwijs wordt ze daar meer op beoordeeld en afgerekend.

Kluif aan zichzelf

Het vuistje na een score zien de handbalfans te weinig. Het rennen naar de bank of verdediging is sjokken geworden. Zo kent men Lois Abbingh niet. Vorig jaar bij het WK maakte ze doelpunten op beslissende momenten. Ze nam verantwoordelijkheid en schroomde niet om haar ploeggenotes bij de les te houden en aan te sporen.

Bij het EK heeft ze een hele kluif aan zichzelf. De jongere garde aangevoerd door Dione Housheer en Larissa Nusser denderen nu over haar heen. Zij zorgden er samen met de (net als Abbingh) ervaren Kelly Dulfer aanvallend voor dat Nederland in de laatste groepswedstrijd overleefde. 'Do or die' was het. En daar heb je (grof) geschut voor nodig.

Antwoord tegen Noorwegen?

Maar waar zijn de kanonskogels van ruim honderd kilometer per uur gebleven? Waar is de altijd zo trefzekere strafworpspecialist? En waarom niet vaker schieten op momenten dat het kan?

Zelf worstelt ze ongetwijfeld ook met deze vragen. Het antwoord kan Abbingh alleen zelf geven. Niet in woorden maar in daden. Het zal dan ook niemand verbazen als ze donderdag tegen het sterke Noorwegen de sleutel vindt tot individueel succes waarbij ze het teambelang niet uit het oog verliest.



